Nieuw leven voor oude dokterswoning Jozef Guislain Plannen ‘boetiekhotel’ in Ingelandgat definitief van de baan Erik De Troyer

06 maart 2019

17u56 0 Gent Er zijn plannen om de oude woning van dokter Jozef Guislain een nieuw leven te geven. Het historisch en beschermde pand in het Ingelandgat staat er al vele jaren als een bouwval bij. De plannen om het gebouw om te vormen tot een luxe-hotel zijn opgeborgen. Een projectontwikkelaar wil er nu appartementen van maken.

In 2008 staken de plannen voor de 19de-eeuwse woning voor het eerst de kop op. De firma Art Monument Hotel die eerder ook het Maaltebruggekasteel renoveerde wou er een ‘boetiekhotel’ van maken waarin kunstenaars de kamers onder handen namen. In 2011 startte de werf maar die lag al snel stil na het faillissement van de aannemer. In 2013 startten de werken even weer op met het oog op een opening in 2014. Het hotel kwam er echter nooit.

Nu blijkt projectontwikkelaar Upsol BVBA de oude dokterswoning gekocht te hebben, net als het aanpalende hoekhuis. Zij willen er nu 13 wooneenheden in onder brengen en een praktijkruimte. Het hoekpand worden nog eens 4 appartementen. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek.

Het huis is van belang omdat één van de bekendste Gentenaars er woonde. Jozef Guislain was de eerste arts die zich specialiseerde in geestesziekten. Hij beschouwde de aandoeningen als geneesbaar en pleitte voor een humane behandeling van psychiatrische patiënten. Hij bouwde als eerste een psychiatrisch centrum op de plaats waar nu het Guislain-museum gevestigd is.