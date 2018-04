Nieuw laagje verf, kruispunt even gevaarlijk BESTAANDE WEGMARKERING VOORLOPIG ALLEEN OPGEFRIST SAM OOGHE

19 april 2018

02u56 0 Gent Het kruispunt van de Orchideestraat en de Antwerpsesteenweg, waar twee maanden geleden Nikita Everaert (16) omkwam, is gisteren opnieuw in de verf gezet. In juni volgen de eerste aanpassingen aan de wegmarkeringen, maar gisteren kregen de oude lijnen opvallend genoeg een nieuwe beurt.

De auto's en trucks razen voorbij op de Antwerpesesteenweg in Oostakker alsof er nooit iets gebeurd is. Maar op de hoek met de Orchideestraat herinnert een witte fiets voorbijgangers eraan dat zich hier een drama afspeelde. Vandaag is het precies twee maanden geleden dat Nikita omkwam. Het kruispunt staat al jarenlang op een zwarte lijst, maar substantiële aanpassingen bleven al die tijd uit. Gisteren las u in deze krant dat er in afwachting van de eigenlijke heraanleg, binnen twee maanden een eerste aanpassing volgt: de stopstreep voor de fietsers wordt enkele meters naar voren geschoven, zodat de zwakke weggebruikers voor de rode lichten beter zichtbaar zijn. De fietsers krijgen ook eigen verkeerslichten.





Gisteren rook het op het kruispunt al naar verf. In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer gaven werkmannen de wegmarkingen een nieuwe beurt. Ook de stopstreep dus, op dezelfde plaats als twee maanden geleden en al die jaren ervoor. Het zwarte kruispunt kreeg gewoon nieuwe witte lijnen. "Voor de fietsveiligheid", klinkt bij Peter De Backer van het Agentschap voor Wegen en Verkeer. "De nieuwe markeringen komen er in juni, maar in de tussentijd moeten de lijnen goed zichtbaar blijven. Op drukke kruispunten volgt er standaard een opfrissing na de winter, omdat het verkeer de lijnen uitwist. Voor iedereen, maar vooral voor zwakke weggebruikers zoals fietsers, is het van belang dat de verkeerssituatie duidelijk blijft. Bovendien is de kostprijs verwaarloosbaar, in vergelijking met de risico's van slecht zichtbare lijnen. Dat sommige markeringen maar voor twee maanden gespoten worden, is dus geen probleem."





Dicht bij vriendin op kruispunt

Twee vriendinnen van Nikita begrijpen er niet veel van. Ze schikken de bloemen bij de witte fiets van Nikita, hun rugzakken liggen verderop op de grond. Hun vrije woensdagnamiddag in de zon spenderen ze op het drukke kruispunt, omdat ze zo toch nog bij hun vriendin zijn. "Er moet gewoon iets veranderen, snel. De situatie is net dezelfde als ervoor." Dat vinden ook de werkmannen die de nieuwe verf op het oude kruispunt aanbrengen. "Wij hebben geen nieuwe opdracht gekregen, anders hadden we de markeringen met plezier elders geplaatst. Het is jammer dat er eerst iets ergs moet gebeuren voor de situatie verandert."





De eigenlijke heraanleg van het kruispunt is voor 2019.