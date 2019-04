Nieuw kloppend hart voor twee hulpverleningszones: “Expertise combineren met ervaring” Wouter Spillebeen

03 april 2019

14u41 0 Gent Brandweerzone Centrum en Hulpverleningszone Zuid-Oost hebben een vernieuwde gezamenlijke en hypermoderne dispatching. “Deze vorm van samenwerking tussen twee hulpverleningszones is uniek in België”, klinkt het. Voor de opening van het nieuwe kloppende hart van de twee hulpverleningszones werd geen lint doorgeknipt, maar wel een stalen buis.

Dankzij de fusies van kleinere lokale hulpverleningszones, is het al makkelijker om snel de dichtstbijzijnde beschikbare ploeg naar een noodgeval te sturen. De zones Centrum en Zuid-Oost gaan daar nog een stap verder in door samen te werken met een gezamenlijke dispatching. Vanuit de hoofdkazerne in Gent zullen de 1.500 brandweerlieden en 220 voertuigen van de twee hulpverleningszones aangestuurd worden in het hele gebied.

“Als nieuwe voorzitter van de hulpverleningszone Zuid-Oost kreeg ik de keuze tussen ofwel een eigen dispatching, of aansluiten bij die van Zone Centrum”, vertelt burgemeester van Ninove, Tania De Jonge (Open VLD). “Omdat we altijd moeten streven naar een betere dienstverlening, hebben we de weloverwogen keuze gemaakt om samen te werken.” Volgens de burgemeester blijft lokale verankering wel van belang, zodat er steeds een post dichtbij is. Het grootste voordeel van de samenwerking lijkt te zijn dat de dispatching nu ook over de grenzen van de twee zones heen de dichtstbijzijnde beschikbare ploeg kan sturen.

Nood aan specialisten

Ook voorzitter van Brandweerzone Centrum en burgemeester van Gent Mathias De Clercq (Open VLD) spreekt vol lof over de samenwerking en de nieuwe dispatching. “We tillen hulpverlening naar een hoger niveau”, zegt hij. “Hiermee kunnen we de Bol.com’s van de wereld voorbijsteken wat technologie betreft.”

Om de nieuwe dispatching aan te sturen, is er nog nood aan nieuw talent. De brandweer wil zestien nieuwe personeelsleden aanwerven om de dispatching te runnen in samenwerking met brandweerlui die ervaring hebben met interventies. “Het gaat erom dat we expertise combineren met ervaring”, duidt majoor Sam Gydé, directeur IT bij de brandweer, die met zijn team de nieuwe dispatching mogelijk maakte. “Het werkgebied is zeer complex geworden. Een brandweerman kan niet meer ook nog duiker en dispatcher zijn. Daarom is er nood aan mensen die zich specialiseren in crisismanagement en noodplanning.”

Feedback

Met een hydraulische schaar werd een stalen buis (in plaats van een ceremonieel lint) doorgeknipt. Zo werd de vernieuwde dispatching voor geopend verklaard. Op vijf tafels prijken 43 inch 4K-computerschermen waarop de dispatchers alle meldingen en activiteiten kunnen opvolgen. “De taken kunnen over de tafels verdeeld worden”, legt diensthoofd van de interzonale dispatching kapitein Dries Van de Winkel uit. “De eerste twee werken nu bijvoorbeeld op de standaard werking, de derde op meldingen van wespen. Die laatste kunnen soms erg overweldigend zijn, dus is het goed als we die van de rest van de dispatching weg kunnen houden. Bij bijvoorbeeld een ramp op gemeentelijk of zelfs provinciaal niveau kunnen de tafels ook specifiek daarvoor gebruikt worden.”

Ook meldingen vanuit het e-loket komen in de dispatching terecht. “Die meldingen komen na enkele seconden binnen in ons systeem”, aldus Gydé. “We merken dat sommige mensen het niet erg vinden als we bij niet-dringende interventies pas een paar uur later kunnen langskomen, maar ze willen wel feedback krijgen. Hopelijk kunnen we daar nu ook een antwoord op bieden.”