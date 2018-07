Nieuw in Gent: drijvende vakantiewoning 140 EURO PER NACHT OP VAARTUIG VAN 50 VIERKANTE METER SABINE VAN DAMME

05 juli 2018

02u32 0 Gent Wie in Gent op het water wil logeren, kan dat vanaf volgende week echt doen. Aan de Krook ligt een boot met een huisje op. 'Vakantieverblijf Romain' heet het, en het is per nacht, week of weekend te huur. Het concept is nieuw in Gent, dit type boot is zelfs nieuw in heel België.

Aan de Waalse Krook, in de Ketelvest, ligt sinds kort een vreemd soort vaartuig. 'Vakantieverblijf Romain' is eigendom van Frederic Hauttekeete van Café Romain iets verderop. "Ik had zoiets gezien in Nieuwpoort en vond het wel tof", zegt Frederic. "Maar het was van een Duitse bouwer. Later op een beurs in Amsterdam heb ik dan dit model gespot. Ik werk samen met Philippe Monsieur van Marinex, eigenaar van de jachthavens van Veurne en Nieuwpoort. We hebben deze demoboot dan aangekocht."





Te huur

"Het ding in Gent krijgen was niet zo simpel. Het vaartuig heeft wel een motor, maar is niet echt handig om mee rond te varen, onder meer door de vierkante vorm. Snel gaat het ook al niet. Maar hij is er, en vanaf volgende week kan je hem huren. Er is een gezellig terras op het water, en binnen is er een woonkamer, keuken, een badkamer met douche en twee slaapkamers. De ene heeft een dubbel bed, de andere is een kleine kamer met een stapelbed, eigenlijk ideaal voor kindjes. Wie hier verblijft, kan wakker worden op het water van onze prachtige stad." Boten als deze in Gent leggen, is moeilijk omwille van de strikte regelgeving. "Maar wie via ons zo'n boot wil kopen, kan hem wel sowieso bij Philippe leggen in Veurne of Nieuwpoort, als buitenverblijf."





Vakantieverblijf Romain meet 11,5 op 4,40 meter, maar de boot bestaat ook in een formaat van 14,90 meter. Er is verwarming en dus kan het drijvend huisje ook in de winter worden gebruikt. "Er komt wel nog een ponton aan de achterzijde om op- en afstappen makkelijker te maken."





Opwaardering

Schepen van Middenstand Christophe Peeters is alvast enthousiast over dit nieuwe initiatief. "Het is iets heel leuk, het is stijlvol ingericht en het ligt op een mooie plek. Het is er rustig, en toch sta je op twee minuten in het centrum. Als schepen van Innovatie en Horeca kan ik hier alleen maar blij mee zijn. Het is een nieuwe vorm van toerisme en het is vooral ook een opwaardering voor de buurt van de Korte Dagsteeg, waar momenteel heel wat in beweging is. De straat leeft en dit draagt daar alleen maar toe bij.





Het drijvend vakantieverblijf zal verhuurd worden vanaf 140 euro per nacht. Alle info in café Romain in de Walpoortstraat.