Nieuw: Gust, het rusthuisvarken (en er komt ook een tweede) “Een zorgboerderij houdt onze mensen actief en blij”

Sabine Van Damme

08 november 2018

19u00 10 Gent Het is zeker niet de eerste ‘Gust’ die in Woonzorgcentrum Het Heiveld komt wonen, maar wel de eerste met vier poten. Gust is een varken en hij dartelt rond tussen de senioren. Ook binnen, want Gust is zindelijk. “De mensen vinden het fantastisch”, zegt Eline Beirnaert van het animatieteam. “Ze worden betrokken bij de verzorging, maar ook gewoon van Gust te aaien worden ze blij.”

Een rusthuishond, dat kennen we al. Maar honden moeten wettelijk gezien elk weekend met iemand mee naar huis. Terwijl een varken gewoon in een rusthuis mag wonen. “Gust heeft in onze tuin zijn eigen weide, met een stalletje. Tegen januari komt vriendje Fons erbij, maar die is nog in opleiding. Want zo’n big moet uiteraard eerst tam én zindelijk gemaakt worden.” Aan het woord: ergotherapeute Eline Beirnaert, van het animatieteam. Zij trainde Gust maandenlang zelf, thuis. Sinds september woont Gust op zijn weide in de tuin van het Heiveld in Sint-Amandsberg, vandaag mocht hij voor het eerst ook binnen. Het was allemaal nieuw voor hem, maar hij deed het fantastisch.

“We zijn bezig met de opstart van een volledige zorgboerderij”, lacht Eline. “We hebben nu al kippen en een varken, maar we willen in de toekomst ook geitjes. We kunnen dan ook de buurt meer betrekken bij het woonzorgcentrum. Maar dat is toekomstmuziek. Gust, ons varken, is er nu al. En het is de bedoeling dat hij gaat meedoen met activiteiten. Onze bewoners mogen hem borstelen, aaien, eten geven, noem maar op. Het motiveert hen om naar buiten te gaan, om actief te blijven. En ook emotioneel en zelfs fysiek is het omgaan met dieren gezond. Dat is wetenschappelijk bewezen. Daarom hebben we hier in het Heiveld al drie katten, cavia’s en vissen, heel wat vogels en andere kleine huisdieren. Maar een varken, dat is toch iets bijzonder.”

Gust is zindelijk, en gaat netjes in een kattenbak als de nood hoog is. Daarom mag hij dus ook binnen in het Heiveld, wat fantastisch is voor de mensen die zelf niet meer naar buiten kunnen. Bij zijn eerste intrede vandaag waren de bewoners alvast enthousiast. Gust werd overladen met aandacht, werd geaaid en geknuffeld. “Het houden van onze dieren past perfect in de visie van ons Woonzorgcentrum, en ook de directeur, Geert Roggeman, staat hier helemaal achter. Hij is zelf mee de bezieler van het project. Het laat mensen actief ouder worden, en vergroot de huiselijkheid, net omdat de bewoners ook meehelpen met de verzorging van de dieren.”

Gust en Fons zijn ‘microbiggen’, speciaal gefokt om klein te blijven. Ze worden hooguit 20 kilogram zwaar, een pak minder dus dan een gewoon varken dat naar de 300 kilo kan gaan, of zelfs een hangbuikzwijn, dat tot 90 kilo zwaar wordt. In het Heiveld wonen 180 mensen, en er is ook nog een dagverzorgingscentrum aan het woonzorgcentrum gekoppeld. Ook die mensen kunnen mee genieten van de dieren in de tuin.

“Het rustgevende effect van dieren op mensen valt niet te onderschatten”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. “Het Heiveld is niet ons enige woonzorgcentrum met dieren, maar zij spannen wel de kroon. In de Liberteyt in Wondelgem hebben we een hond en verschillende aquariums, in de Vijvers in Ledeberg zijn er kippen. Elk woonzorgcentrum heeft zo zijn eigenheid. Het nieuwste, Zuiderlicht in Mariakerke, ligt volledig in het groen, Zonnebloem in Zwijnaarde is dan weer meer op cultuur gericht.”