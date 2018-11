Nieuw, exotisch en zeer betaalbaar Kin Khao in de Donkersteeg haalt meteen 13 punten binnen Sabine Van Damme

05 november 2018

19u08 3 Gent Opvallende nieuwkomer: Kin Khao in de Donkersteeg, meteen met 13 punten in de lijst van Gault&Millau. Dit moderne Thaise eethuis van Santisuk Pakwan (Toffee) en Dominique Rongé biedt niet alleen een lekkere, maar ook een zeer betaalbare keuken.

Kin Khao – wat ‘eten’ of ‘laten we eten’ betekent – is helemaal nieuw. Het is pas open sinds de lente, en krijgt nu al een mooie waardering in de lekkerste lijst. Dit Thaise restaurant is geen traditioneel of formeel eethuis, maar wel een modern restaurant, met heerlijke gerechten. Er is ‘streetfood’, de Thaise lievelingskost die niet alleen symbool staat voor de échte Thaise cultuur, maar ook nog eens heel betaalbaar is. Het duurste hoofdgerecht heb je daar al voor 20 euro. De kok gaat er prat op enkel de beste ingrediënten, rechtstreeks uit Thailand te gebruiken. Currypasta’s, sauzen en relishes worden dagvers in huis gemaakt.