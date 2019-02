Nieuw: de Foodies Arena, de gezondste co-werkplek van Gent Sabine Van Damme

21 februari 2019

15u38 0 Gent Aan de Eedverbondkaai 242 is deze week de Foodies Arena geopend. Het is een impressionant gebouw waar drie jonge ondernemers een opmerkelijke co-werkplek geopend hebben. “Co-werkplekken heb je overal, maar er was er nog geen enkele waar de focus op gezondheid en gezonde voeding lag”, klinkt het. Behalve een looppiste door het gebouw zijn er ook 5 keuken-units en een showkitchen.

Ze zien er piepjong uit maar hebben best al wat ervaring achter de kiezen. Rebecca Hucks (28) komt uit de HR-sector, Angelo Verroeye heeft een eigen bedrijf en is gespecialiseerd in markteting, en voedingsdeskundige Gilles Distersyn (31) komt uit de keuken van Nest, aan de Zuid. Samen hebben ze nu de co-workspace ‘Foodies Arena’ geopend.

In het gebouw aan de Eedverbondkaai zat vroeger het RIZIV, en van aan de straatkant kan je nooit vermoeden hoe groot het pand werkelijk is. “950 vierkante meter ongeveer”, zegt Angelo. “En het was opgedeeld in allerlei kleine hokjes. Hier is stevig verbouwd om te komen tot wat er nu is.” De drie wisten oorspronkelijk niet waar ze heen wilden met hun co-work en co-creatie-space. “Na een brainstorm met de stad en een focusgroep met allerlei ondernemers bleek dat er heel wat co-werkplekken bestaan, maar dat er geen enkele is die zich richt op een gezonde levensstijl en gezonde voeding. Dat vindt je hier nu wel.”

Vorig jaar waren er in Gent 3.000 starters. Plekken als deze hebben we dus zeker nodig. Mathias De Clercq

“We hebben vijf keuken-units en een showkeuken, waar je vanalles kan proberen en uittesten. Door het feit dat andere aanwezigen ook wel iets met gezondheid te maken zullen hebben, heb je altijd een klankbord.” Maar het gaat verder dan voeding alleen. Doorheen het gebouw loopt een rode looppiste. Er komen loopbanden, het sta- en zitmeubilair is ergonomisch verantwoord én uit gerecycleerd materiaal gemaakt, de vergadertafel is ook een pingpongtafel, en er zit ook stuiterende zitballen voorzien. Vergaderen al wandelend? In de Foodies Arena kan het.

“Maar elke freelancer of ondernemer kan hier komen werken”, klinkt het. “Je moét niet perse met gezondheid bezig zijn. Al zal je hier uiteraard vooral mensen tegenkomen die wel rond dat thema werken. En dat is goed, want zo kunnen we elkaar inspireren.” In de Foodies Arena worden ook workshops en coaching voorzien, op verschillende momenten. Burgemeester Mathias De Clercq kwam gisteren een kijkje nemen, en sprak lovende woorden over het initiatief. “Vorig jaar waren er in Gent 3.000 starters. Plekken als deze hebben we dus zeker nodig.” Daarna proefde hij mee van een vegan-lunch van de hand van Pieter-Jan Lint. “Dat hier ook nog eens zoveel lokale producten aan bod komen, maakt deze plek nog waardevoller”, aldus De Clercq.

Werken in de Foodies Arena kan voor 5 euro per uur, met water, koffie en internet inbegrepen. Voor leden zijn ook andere formules voorzien. Extra pluspunt: er is parkeermogelijkheid op het dak.

Alle info: www.foodiesarena.be