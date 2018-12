Nieuw boek Tom D’Haenens biedt uniek zicht op de haven Sabine Van Damme

20 december 2018

11u02 0 Gent Fotograaf Tom D’Haenens heeft een nieuw boek uit. In ‘Port Whitout Frontiers’ – of Haven zonder Grenzen – brengt hij North Sea Port in beeld. Het boek bavat unieke beelden, ook van plaatsen waar veel mensen nooit zullen komen.

D’Haenens is actief in 41 landen, en heeft al een groot aantal fotoboeken achter zijn naam staan. Bij ons is ‘Ghent, so much city’ het bekendste, maar hij heeft ook onder meer ‘MG Tower’, ‘Brussels Airport’ en “The port of Antwerp’ gepubliceerd. Zijn laatste creatie gaat dus over de North Sea Port, die zich uitstrekt van Vlissingen over Terneuzen tot in Gent. Globalisering en economische stromen zijn dan ook zijn geliefkoosd onderwerpen om in beeld te brengen.

Het boek is 30 op 30 centimeter groot en bevat 224 pagina’s in full color. Bart Desomer zorgde voor bijhorende tekst. Het boek is te verkrijgen in de Standaard Boekhandel. De reportages zijn ook te zien op de website van de fotograaf.