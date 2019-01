Nieuw: biercafé met meer dan 300 Belgische bieren Bier Central na Antwerpen nu ook in Gent



Sabine Van Damme

06 januari 2019

17u31 0 Gent Waar vroeger het Leffe Café zat, op de Botermarkt schuin tegenover het stadhuis, is sinds 2 weken Bier Central verschenen. Dat concept bestond al in Antwerpen, en verovert nu Gent. Het café heeft 30 bieren op vat en meer dan 300 Belgische flesbieren op de kaart, en serveert ook Belgische gerechten die bij bier passen.

Het hele pand waar het Leffe Café ooit zat werd gesloopt en herop gebouwd. Sinds twee weken is de horecazaak beneden open. Bier Central heet de nieuwe zaak. En bier staat dan ook centraal, logischerwijze. “We hebben 30 bieren op vat, en meer dan 300 flesbieren op de kaart”, zeggen werknemers Keanu en Shauna-Asley. “Dat zijn quasi allemaal Belgische bieren. Verder serveren we uiteraard ook frisdrank, maar we hebben ook eten. We kiezen voor Vlaamse gerechten die bij bier passen, denk bijvoorbeeld aan stoverij.”

Bier Central is 7 dagen op 7 open, en is vanbinnen helemaal ingericht met hout. Beneden in de kelder is er een zaaltje dat kan worden afgehuurd, en waar je ook de biervaten ziet. Het personeel kreeg een uniform met jeanshemd en schort aangemeten. Deze zaak is er uiteraard voor de Gentenaars, maar is ook heel erg op toeristen gericht. Onder meer door de Gentse Winterfeesten heeft Bier Central zijn start alvast niet gemist, de zaak zat zowat elke dag vol.