Nieuw actiecomité plant muziekmarathon voor Sint-Anna op 2 februari Sabine Van Damme

20 januari 2019

18u47 0 Gent Een 25-tal mensen daagde gisteren op in het café van de Studio Skoop om samen een actiegroep rond de Sint-Annakerk op te richten. Hun eisen: inspraak van de buurt, inzicht in het dossier en het opnieuw opstarten van de procedure voor herbestemming. De eerste concrete actie van de groep: een muziekmarathon op 2 februari.

De toekomst van de Sint-Annakerk beroert vele mensen. Sinds de Russisch-Gentse violist Mikhail Bezverkhni elke dag 2 uur lang muziek speelt op de trappen van de kerk, is er ook heel wat in beweging gekomen. De komende gemeenteraad en commissie cultuur staat de Sint-Annakerk alvast op de agenda.

Maar sinds vandaag is er ook een officieel actiecomité S.O.S Sint-Anna. Het initiatief daarvoor komt van Sarah Schmit van de PVDA, maar de actiegroep zelf wenst niet politiek getint te zijn. De 25 aanwezigen deelden ook lang niet allemaal dezelfde mening. Sommigen waren gelovig en vinden een supermarkt niet passen in een sacraal gebouw. Anderen waren buurtbewoners en vinden een totaal gebrek aan inspraak uit de buurt niet kunnen. Niet eens iedereen leek overtuigd over een culturele invulling voor het gebouw. Waar wél iedereen het over eens was: dit dossier moet herbekeken worden.

“Wat wij vragen is transparantie, inspraak en het heropenen van het dossier Sint-Anna”, werd besloten. Om hun eisen kracht bij te zetten wordt op 2 februari een muziekmarathon georganiseerd, met Brezverkhni uiteraard, maar ook met vele andere muzikanten. “Laat ons proberen op 2 februari de sleutel van de kerk te bemachtigen, zodat we de Gentenaars zelf kunnen laten zien waarover het juist gaat”, aldus de actievoerders. “En als dat niet lukt, houden we onze muziekmarathon gewoon buiten.” Pianowinkel Quatre Mains zal sowieso een piano leveren, en de actiegroep gaat op zoek naar muzikanten, koren, en iedereen die mee wil doen. Eén aanwezige contacteerde zelfs Helmut Lotti. “Dat zou zeker een breed publiek aanspreken”, zei hij. “En Helmut is onze actie zeer genegen, maar hij is al bezet, die dag.”

Op diezelfde zaterdag, 2 februari, is er ook een nationale actie voor een humaan asielbeleid in Gent, waar 101 organisaties aan deelnemen. Het actiecomité Sint-Anna zal nu proberen ook die manifestatie bij hun protest te betrekken. De praktische uitwerking van de muziekmarathon, die om 12 uur ’s middags zal starten, heeft wel nog wat voeten in de aarde. Er moeten vergunningen worden aangevraagd, veiligheidsmaatregelen genomen en muzikanten gezocht. De hele actie zal te volgen zijn op de Facebookpagina SOS Sint-Anna.

Ook werd besloten te proberen gemeenteraadsleden van alle partijen te overtuigen van de nood aan een heropening van het dossier Sint-Anna. Het actiecomité wil ook officieel een proefproject aanvragen, waarbij zij de kerk tot na de Gentse Feesten kunnen open stellen en beheren.