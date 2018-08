Niet richting UZ net na match Buffalo's POLITIE EN KAA GENT WILLEN VERTREK SUPPORTERS VLOTTER LATEN VERLOPEN JEFFREY DUJARDIN

13 augustus 2018

02u37 0 Gent Voortaan zal de politie van Gent aan het rondpunt van de Ghelamco Arena tijdelijk de rijrichting naar het UZ Gent afsluiten bij elke thuismatch van de Buffalo's. "Er gebeuren te veel ongevallen met voetgangers en fietsers, vandaar deze maatregel", zegt de Gentse politie.

De thuiswedstrijden van KAA Gent brengen heel wat volk op de been. Na het affluiten verlaten 20.000 supporters tegelijkertijd de Ghelamco-arena, met veel verkeer tot gevolg. Wie ooit al een thuiswedstrijd bijwoonde, weet dat dit soms tot chaos kan leiden. Wagen die uit de parkings rijden en daarbij stilstaan op het fietspad terwijl ze wachten op een vrij gaatje in de andere rijrichting. Dat veroorzaakt dan weer frustraties bij de fietsers. Of fietsers die op volle snelheid voetgangers proberen ontwijken en her en der supporters die rakelings de weg oversteken.





Daarom heeft de Gentse politie beslist om aan het rondpunt van de Ghelamco Arena tijdelijk de rijrichting naar het UZ Gent af te sluiten. Bussen van De Lijn en shuttlebussen kunnen wel nog langs daar rijden. De politie neemt die beslissing om na afloop van de wedstrijd het vetrek van supporters vlotter en vooral veiliger te laten verlopen. Dat beaamt ook Dirk De Sutter, woordvoerder bij de Gentse politie. "Vooral na een wedstrijd waren er vaak aanrijdingen waarbij fietsers en voetgangers betrokken raakten."





Seingevers

Exact een week geleden werd na een thuismatch nog een fietser aangereden door een politiewagen ter hoogte van Holiday Inn. De fietser werd gewond overgebracht naar het nabijgelegen UZ. Door het ongeval moest de politie het verkeer omleiden. Daarbij kwam het tot de realisatie dat het verkeer vlotter ging. "Vorige week waren er 4.000 supporters die met de fiets naar het stadion afzakten", zegt Dirk Piens die instaat voor de veiligheid bij KAA Gent. "We willen het allerbeste voor onze supporters, hoe veiliger, hoe beter. Daarnaast heb ik een voorstel gedaan om parkingwachters een bijkomende opleiding als seingever te laten volgen. Op die manier kunnen zij gevaarlijke situaties ontmijnen, nu mogen ze dat niet doen." Vorig jaar in mei raakte ook een hoofdsteward zwaargewond bij een aanrijding na een thuismatch.





De maatregel is voortaan van kracht bij elke thuismatch van KAA Gent en zal steeds van korte duur zijn. Verkeer komende van het UZ Gent richting de R4 zal dus nog steeds kunnen doorrijden.