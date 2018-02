Niet arresteren, wel praten NACHTOPVANG DAKLOZEN OOK BIJ IJZIGE KOU NIET VOLZET SABINE VAN DAMME

27 februari 2018

02u50 0 Gent Gent is niet van plan om, naar het voorbeeld van Etterbeek, daklozen die buiten slapen te arresteren om hen tegen de kou te beschermen. "Wij praten met de daklozen, en motiveren hen om naar de nachtopvang te gaan. Er is genoeg plaats. Wie toch weigert, wordt van nabij opgevolgd, zeker nu", zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens.

"De daklozen, het is sowieso een moeilijk publiek", zegt Coddens. "Vooral de centrumsteden Brussel, Antwerpen en Gent hebben met deze problematiek te maken. In Gent hebben we deze winter voldoende opvangplek, zodat iedereen elke nacht binnen kan slapen. De cijfers worden dagelijks bekeken, we zijn nog geen enkele nacht 'volzet' geweest."





Gent telt deze winter 105 bedden, met daarbovenop nog 4 units voor gezinnen met kinderen. 11 maart eindigt de winteropvang, en valt het aantal bedden terug op 65, al kan de winteropvang nog 2 weken verlengd worden als het zo koud blijft. "De units voor gezinnen hebben we sinds september en ze worden echt wel gebruikt", zegt Coddens. "In februari zijn ze meerdere keren allemaal bezet geweest. Eén keer zaten er gezinnen van 11, 10, 6 en 5 mensen. Die zijn extra kwetsbaar natuurlijk, een woning voor 11 mensen vind je niet zomaar. Het voordeel van die gezinsunits is dat die mensen zich niet elke nacht opnieuw moeten aanmelden, ze weten dat ze plek hebben voor meerdere nachten. Maar er zijn ook regels. Wie daar slaapt, moet een begeleidingstraject volgen naar een permanente opvang. Twee gezinnen krijgen trouwens geen toegang meer omdat ze het daar te bont hebben gemaakt."





Alleenstaande mannen

"Toch zijn er ook daklozen die blijven weigeren om binnen te slapen. Wij werken in Gent 'outreachend', onze medewerkers weten waar ze zich schuilhouden. Zij zoeken dagelijks contact - ook als het minder koud is - om de daklozen naar de opvang te begeleiden. Diegenen die buiten blijven, zijn doorgaans alleenstaande mannen. Mochten er kinderen bij betrokken zijn, zou dat een ander verhaal zijn. Dan primeert het welzijn van het kind. Maar dat hebben we nog niet gehad. Mensen met kinderen slapen binnen als ze de kans hebben."





"In februari hebben we tussen de 20 en de 30 kinderen in de nachtopvang gehad, in de gezinsunits en in de gewone opvang samen. We vermoeden dat dat hoge aantal te maken heeft met de nieuwe kraakwet. Op zich zijn er nog weinig eigenaars die actie ondernomen hebben tegen krakers, maar we horen en merken dat er geen nieuwe kraakgevallen zijn. We vermoeden dat de nieuwe wet een afschrikeffect heeft op gezinnen die vroeger wel gekraakt zouden hebben."