Niet alle organisatoren fan van 'gratis' 01 juni 2018

Moeten de Gentse Feesten gratis blijven? Het is een open vraag die al jaren steevast met 'ja' wordt beantwoord. En toch zijn er organisatoren die voorzichtig opperen dat een bijdrage vragen, al was het maar één euro, veel financiële problemen zou oplossen.





Jeroen Vereecke van Boomtown wou zijn plein al betalend maken op de Oude Beestenmarkt, maar dat mocht niet. Nu Boomtown op de Kouter zit, zijn de 'pleinconcerten' nog gratis, maar voor de programmatie in de HA'ndelsbeurs en de Opera moet je wél betalen. Ook Gerald Claeys van de Vlasmarkt zegt onomwonden dat alle animatie buiten gratis is, maar dat hij voor zijn Charlatan ingang vraagt, omdat hij er anders niet komt. Ook Jo Bonte van Polé Polé vindt een euro niet te veel gevraagd, gezien de steeds slinkende subsidies en sponsoring.





Zelfs Ivan Saerens van het Sint-Baafsplein stelt dat een kleine bijdrage van elke bezoeker een pak financiële ademruimte zou geven. "Het is ofwel dat, ofwel moet de stad meer geld in de Feesten pompen", vindt hij.





Andere spelers, zoals Tineke De Rijck van de Korenmarkt, Guido De Leeuw van Trefpunt en Celine Verkest van Miramiro zijn resoluut tegen betalende Feesten, vooral omdat het gratis-karakter net de sterkte is. "Bovendien sluit je een groep mensen uit als je inkom vraagt", vindt Verkest. "En hoe zou je dat trouwens doen, een hele stad afsluiten?" (VDS)