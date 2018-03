Niemand krijgt genoeg van koekjesdeeg 10 maart 2018

Sinds de opening woensdag draait Dough It al overuren. Letterlijk. De bedoeling was om de koekjesdeegbar elke avond om 18 uur te sluiten, maar dat is nog niet gelukt. Omdat het volk maar bleef toestromen, sloot Dough It ten vroegste om 19 uur, en nu zijn de openingsuren al aangepast. Voortaan blijft de zaak open tot 20 uur. "Uiteraard hadden we gehoopt op succes, maar dit hadden we niet zien aankomen", klinkt het bij het koekjesteam. "We hebben gelukkig nog nooit de deuren moeten sluiten omdat we uitverkocht waren, maar het is nu toch alle hens aan dek om extra grondstoffen op tijd geleverd te krijgen. En het zijn lange dagen ook. Met de opstart en de schoonmaak na de openingsuren was het al eens 2 uur voor we effectief naar huis konden. Maar om 6 uur moeten we wel al bij de bakker zijn om nieuw deeg te maken." Coockie Dough, of rauw koekjesdeeg, is een hype in de Verenigde Staten. De bar in de Sint-Jacobsnieuwstraat is de eerste in ons land, en dus meteen een schot in de roos. Al elke dag stond er een rij wachtenden tot vier huizen verder. De oprichters zijn beiden nog studentes, die gelukkig hulp krijgen van een hoop vrienden. Dough It is een pop-up voor vier weken, maar het is al duidelijk dat een vervolg zal gebreid worden aan het concept. (VDS)