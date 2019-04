Niemand durft skybox van stad in Ghelamco Arena nog gebruiken Sabine Van Damme

19 april 2019

10u00 7 Gent Hoeveel keer de beruchte skybox van de stad in de Ghelamco Arena nog gebruikt is, en door wie? Dat wilde Siegfried Bracke graag weten. Het antwoord is ontluisterend: het ding staat sinds de Ghelamco-heisa leeg.

Dat de stad Gent over een eigen skybox in de Ghelamco Arena beschikte, was voor iedereen een complete verrassing, begin 2018. Dat de Gentse politici er geregeld etentjes organiseerden en die lieten betalen door de stad, maakte de schandaalsfeer rond het hele Ghelamco-dossier toen er niet beter op. 13.500 euro aan etentjes op 4,5 jaar tijd, tijdens 23 ‘vergaderingen’ die daar werden georganiseerd door politici. En dan waren er ook nog enkele privé-feestjes.

Alles zou voortaan perfect worden bijgehouden, werd toen afgesproken. Wie er werd uitgenodigd, door wie en waarom. “En hoe zit het nu?” vroeg Siegfried Bracke (N-VA). “Uit de documenten van de CVBA Artevelde-Stadion blijkt dat er voor de periode 1 januari 2018 tot 15 april 2019 geen gebruik meer is gemaakt van Skybox 1 – de skybox van de stad dus – tijdens matchdagen”, antwoordt schepen Sami Souguir. “Er werd wel nog 2 keer gebruik gemaakt van de ruimte voor vergaderingen die niet op een wedstrijddag doorgingen. Op 13 maart 2018 was er een vergadering van het college van burgemeester en schepenen, op 19 april 2018 was er een vergadering van het dagelijks bestuur van de Startersfabriek.”

Hoe hard het stadsbestuur in 2018 ook riep dat er niks mis was met een skybox van de stad, en dat het ook perfect normaal is om daar aan netwerking te doen met belangrijke bedrijven, sinds het schandaal durft geen enkele politieker de skybox dus nog gebruiken. Het ding staat met andere woorden elke thuiswedstrijd leeg. Er loopt overigens nog steeds een gerechtelijk onderzoek naar het gebruik van die skybox, na een huiszoeking bij SOGent in december 2018, naar aanleiding van een ‘klacht tegen onbekenden’.