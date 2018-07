Niels en Gers brengen massa aan het dansen 17 juli 2018

Het Luisterplein lokte gisteren een vol huis voor Rick De Leeuw. Maar op de Korenmarkt en het Sint-Baafpslein was het voor de eerste keer dit jaar écht prijs. Niels Destadsbader stond om 22.30 uur op de Korenmarkt. De zanger blijkt razend populair, de hele Korenmarkt stroomde vol. Het werd er zelfs zo druk dat de politie bevel gaf - voor het eerst dit jaar - om het plein af te sluiten. Een dik uur later startte het optreden van Gers Pardoel op het Sint-Baafsplein. Gelijkaardige taferelen daar: nog voor de eerste noot weerklonk, was er geen doorkomen meer aan. Ook Gers Pardoel kreeg er meteen de sfeer in, als tweede nummer bracht hij zijn hit Louise, waarmee de sfeer meteen gezet was. (EDG/VDS)