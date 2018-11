Nico Lenny 1 jaar dood, maar niet vergeten DVD met herinneringen ten voordele van Stichting Tegen Kanker Sabine Van Damme

09u15 0 Gent Op 13 november zal het 1 jaar geleden zijn dat volksartiest Nico Lenny overleed aan kanker. Hij was nog geen 33 jaar oud. Cabaretgroep Den Dreidekker mist hem nog dagelijks. “We hebben een DVD gemaakt met Nico’s beste momenten, en verkopen die ten voordele van Stichting Tegen Kanker”, zegt Noël Fack.

“10 euro, veel is dat toch niet?” zegt Noël Fack. “Je steunt er het onderzoek naar kanker mee, én je krijgt er 120 minuten vrolijke herinneringen aan Nico Lenny voor in de plaats.” Nico speelde 17 jaar bij cabaretgroep Den Dreidekker en had daar de voorbije jaren een sleutelrol. Hij leidde ook de jongerenafdeling De Seene. “Nico heeft mij expliciet gevraagd om door te gaan, dus dat doen we ook”, zegt Noël. “De Seene en Den Dreidekker zijn nu weer één geheel. En we hebben een paar nieuwe jongeren aan boord. Maar iemand als Nico vinden we natuurlijk nooit meer. Nico kon alles, hij was acht artiesten in één.”

Toch beseft ook Noël dat hij Nico’s herinnering niet kan blijven meeslepen in de shows. “Foto’s tonen van hem, dat gaan we niet meer doen. Maar hij blijft wel aanwezig. In onze eindejaarsshow bijvoorbeeld zitten nog heel wat stukken die Nico heeft geschreven toen hij al ziek was, en kort daarvoor, en die dus nog nooit zijn vertoond. Bovendien dansen zijn vrouw en zijn nichtje mee in de volgende show. Zo blijft Nico ook bij ons.”

Noël Fack liet 1.000 exemplaren maken van de DVD van Nico Lenny. “Er waren 800 mensen op zijn begrafenis, dus ik dacht dat ik die snel kwijt zou zijn, maar dat valt dus tegen. We hebben er nog heel veel over. We zouden nochtans graag de opbrengst van de DVD schenken bij de volgende Levensloop in het voorjaar. Dus wie nog een DVD wil kopen, al is het maar om Stichting Tegen Kanker te steunen, we hebben er nog genoeg.”

De locaties waar de je DVD (10 euro) kan kopen, vind je hier. De eindejaarsshow van Den Dreidekker gaat door op 1 december in de zaal OC Oostakker, Pijphoekstraat 30, om 19.30 uur. Info en kaarten (13 euro VVK) op 0474/60 64 37.