Nico De Neef in Israel voor Ultraman Challenge: “Iedereen is enthousiast” Wouter Spillebeen

06 maart 2019

14u58 0 Gent Nico De Neef (37) doet als eerste Belg ooit mee aan een van de zwaartse fysieke uitdagingen ter wereld: de Ultraman Challenge in Israël. Hier schrijft Nico elke dag zijn ervaringen neer. Lees Nico De Neef (37) doet als eerste Belg ooit mee aan een van de zwaartse fysieke uitdagingen ter wereld: de Ultraman Challenge in Israël. Hier schrijft Nico elke dag zijn ervaringen neer. Lees hier het volledige verhaal over hoe Nico 23 maanden geleden van nul startte en intussen elke triatlonafstand overkwam.

Woensdag startte de race met tien kilometer zwemmen in het meer van Galilea, dat slechts 14 graden warm is. Daarna wacht hem een fietstocht van 145 kilometer in het noorden van Israël, in de Golanhoogtes. Dit is hoe de laatste voorbereidingen verliepen.

4 maart: Na een lange dag reizen, ben ik eindelijk toegekomen in het hotel in Tiberias, aan het meer van Galilea. Mijn fiets monteren was mijn eerste doel. Een stressmomentje wel aangezien er plots een vijs uit de fiets viel en ik niet onmiddellijk wist waar die vandaan kwam. Een aantal vervloekingen later, stak mijn fiets in elkaar. Gelukkig! Nu loslaten, eten en vroeg gaan slapen.

5 maart: Dé dag van de voorbereiding. In de namiddag werden we gebriefd omtrent de regels van de wedstrijd: de do’s & don’t’s. Best wel spannend aangezien het mijn eerste Ultraman is. Veiligheid tijdens het fietsen is de focus aangezien ze in Israël verkeersregels niet zo nauw nemen. Er heerst een aangename en amicale sfeer tussen de deelnemers, supporters en organisatoren. Iedereen is enthousiast en kijkt uit naar morgen!