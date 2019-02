Nico (37) woog 2 jaar geleden nog 110 kilo, nu is hij eerste Belg in Ultraman Challenge: “Na dood van m’n vader diep gezeten, maar sport heeft me gered” Wouter Spillebeen en Lieven Samyn

12u17 0 Gent Twee jaar geleden was zijn conditie beneden alle peil. Hij woog 110 kilo, was net niet obees. Bovendien verloor hij ook nog eens zijn vader. Nu doet hij van 6 tot 8 maart als eerste Belg ooit mee aan de Ultraman Challenge in Israël. Nico De Neef (37) zal in drie dagen tijd 10 kilometer zwemmen, 420 kilometer fietsen en 82 kilometer lopen. “De sport heeft me erdoor gesleept.”

Als gewezen eersteklasser bij Sporting Lokeren is Gentenaar Nico De Neef wel wat topsport gewoon, maar sinds hij tien jaar geleden een afkeer kreeg van voetbal, sportte hij amper nog. In 2017 was hij allesbehalve in topvorm. “Ik woog 110 kilo, had een vetpercentage van 35 procent en zat met mijn BMI net onder de grens van obees”, geeft Nico toe. In februari 2017 verloor Nico ook nog eens zijn vader. “Ik kreeg telefoon op het werk dat hij een hartaanval had gekregen en snelde naar huis. Ik zag hoe de huisdokter hem probeerde te reanimeren. Daarna kwam de mug toe. Mijn vader was brandweerman, dus de hulpverleners waren superalert. Ik stond door het deurgat te kijken toen de dokter naar me keek en zijn hoofd schudde. Hij zou het niet halen”, herinnert Nico zich. “Daarna ben ik door een diep dal gegaan. Ik sliep weinig en zat veel op café. Ik leefde heel chaotisch.”

Puur mentaal

Een maand later kwam de ommekeer. Toen Nico voor een presentatie op het werk inspirerende video’s zocht, stootte hij op een filmpje van een vader die met zijn gehandicapte zoon aan een Ironman deelneemt. “Die man was in de zestig en had zelf al een hartfalen gehad, maar zijn zoon wilde een Ironman meemaken”, weet Nico. “Dus heeft hij de jongen in een bootje gelegd een meegesleept, op zijn fiets gebonden en op zijn rug gedragen. Dat heeft een enorme impact gehad op mij, ook omdat ik net zelf mijn vader verloren had. Enkele dagen later ben ik binnengestapt bij Energy Lab. Ik voelde dat ze wat terughoudend waren toen ik zei dat ik aan een Ironman wilde meedoen, maar ik zei: ‘Geef me een trainingsschema, ik zal het wel kunnen’.”

Die zomer, na vijf maanden trainen, kwam Nico als laatste deelnemer over de eindmeet van de halve triatlon van La Roche. “Ik had meteen een heel zware wedstrijd gekozen en dat bleek geen slechte keuze. Ik wist helemaal niet dat het zo zwaar zou zijn, maar het heeft me een enorme boost gegeven om de finish te halen”, zegt Nico. “Sommige mensen behalen toptijden op halve triatlons, maar durven een hele niet aan. Dat is puur mentaal, want ze hebben een betere conditie dan ik. Soms moet je gewoon een uitdaging aangaan die je misschien niet zal halen. Dan zal je ook steeds meer tussen je boterham willen leggen.” Met die ervaring achter de kiezen legde Nico al zijn focus op de Ironman van Nice in juni 2018. Nico: “Ik had zelfs nog nooit een volledige marathon gelopen toen ik daar aan de start stond. Het ging zo snel. Ik herinner me meer van de weg naar Nice dan van de wedstrijd zelf.”

Het trainen bracht opnieuw structuur in het leven van Nico. “Je kan telkens kleine doelen halen. Je kan je tijdens een training slecht voelen, maar achteraf zien dat je hartslag en je snelheid heel goed zaten. Die dagelijkse overwinningen, dat zijn de cadeaus die de sport teruggeeft.”

Slechts 11 lopers haalden in 2018 de meet

Na de Ironman wil Nico nog een stap verder gaan. Hij schreef zich in voor de Ultraman Challenge van 6 tot 8 maart in Israël, waar hij als eerste Belg ooit in drie dagen tijd 10 kilometer zal zwemmen in het meer van Galilea (dat momenteel door smeltwater slechts 14 graden is), 420 kilometer zal fietsen en twee marathons zal lopen, van havenstad Eliat naar de woestijn en terug. Elf deelnemers brachten het titanenwerk vorig jaar tot een goed einde. Om ook de eindmeet te halen, moet Nico bijzonder hard trainen.

Mijn teennagels verlies ik sowieso, maar dat voel ik niet, mijn grootste vijanden zijn andere pijntjes, zoals in de heupen en aan de voetzolen Nico De Neef

“ Voor mij is het haalbaar om 10 tot 15 kilometer per week te zwemmen, 300 kilometer te fietsen en 60 tot 80 kilometer te lopen. En daar ben ik fanatiek in. Als ik op zondagavond nog 10 kilometer tekortkom, dan doe ik mijn loopschoenen nog aan en loop ik twee rondjes rond de Watersportbaan. Pas dan kan ik gerust aan de volgende week beginnen. Ik ben ook een paar dagen in Spanje gaan trainen. Daar wilde ik 400 kilometer fietsen en daarna een marathon lopen. Ik was verrast, want met mijn conditie kan ik het aan. Mijn grootste vijand zijn de pijntjes. Mijn heupen en mijn voetzolen protesteerden. Mijn teennagels verlies ik sowieso, maar dat voel ik niet. De stage in Spanje was de ideale test voor Israël en ik zie het zitten.” Als Nico de meet haalt, dan zal hij na 23 maanden trainen elke triatlonafstand afgelegd hebben.

Trainen terwijl anderen werken

“Een atleet behaalt zijn succes niet alleen”, gaat Nico verder. “Ik heb elf jaar geleden mijn bedrijf opgericht met een goede vriend en we hebben intussen een goed team waar ik op terug kan vallen. Ik weet dat de boel niet ontploft als ik een uurtje langer op de fiets zit. In het begin voelde ik me schuldig als ik aan het trainen was terwijl de rest werkte. Soms kan het nu eenmaal niet anders. Maar nu kan ik het al plaatsen. Mijn sociaal leven is ook veranderd. Soms hoor ik van mijn vrienden dat ze me al lang niet gezien hebben, al probeer ik wel nog mee uit te gaan naar de Vrijdagsmarkt. Ik kom dan alleen niet dronken buiten. Ik voel me ook soms schuldig tegenover mijn partner, die ik minder zie. Alles moet kloppen.”

Respect voor Van Lierde

Ook andere atleten zijn een grote steun voor Nico. “De community is heel mooi. Alle respect voor bijvoorbeeld Frederik Van Lierde, die al vier keer de Ironman van Nice gewonnen heeft en vorig jaar voor de vijfde keer won. Waar haalde hij de tijd om mij, die voor de eerste keer een Ironman deed, zo veel tips te geven? Ik vroeg hem in Nice of ik een bocht met de fiets in één keer kon pakken en hij legde met geduld en respect uit waarom dat niet zou lukken. Twee dagen voor de wedstrijd is Van Lierde zes kilometer gaan joggen met fans die dan vragen mochten stellen. Aan Messi moet je een dag voor een wedstrijd niet vragen welke schoenen hij zal aandoen, hoor! Als voetballer zou ik ook geen balletje gaan trappen zijn met een fan. Dat is het mooie aan triatlon.”

Na Israël staat voor Nico alweer een volgende uitdaging klaar. “Ik wil, naar het voorbeeld van de video die me inspireerde, een triatlon doen met een gehandicapt kind”, zegt hij. “Ik wil iemand die ervaring kunnen geven. Ik ben nog op zoek naar de juiste persoon die dat met me wil doen en naar materiaal, maar ik ben vastberaden.”

Op 6 maart start de Ultraman Challenge in Israël. De ervaringen van Nico zijn te volgen op HLN.be.