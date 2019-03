Neuzenoorlog: contactverbod van 50 meter, maar kramen staan maar 43 meter uit elkaar Erik De Troyer

10u59 0 Gent Neuzenverkoper Carl Demeestere kreeg vorige week van de rechter te horen dat hij 50 meter afstand moet houden van zijn concurrent. Een voorwaarde die hem opgelegd werd na zijn aangebrande opmerkingen over zijn concurrent. Klein probleempje: de kramen blijken sowieso maar 40 meter uit mekaar te staan.

“We hebben het eens opgemeten en mijn kraam en dat van Younes staan volgens onze vergunningen inderdaad een kleine 40 meter uit elkaar. We kunnen daar 43 meter van maken, maar ook niet meer dan dat. Ik laat mijn advocaat nu bekijken of dat een probleem betekent, maar ik vermoed van niet. Bovendien staat het kraam van Younes al een paar weken niet meer buiten en is het niet echt duidelijk of hij nog terugkeert”, aldus Carl.

“Gelukkig heeft het hele voorval geen effect gehad op de verkoop; integendeel”, gaat Carl verder. “Ik zou die zaak nu graag zo snel mogelijk afsluiten. Ik ben in elk geval binnenkort van plan om te stunten. Ik zal de Buffalo-supporters opwachten aan het Koning Boudewijnstadion op 1 mei voor de finale van de beker. Dan trakteer ik hen op blauwe Buffalo-neuzen.”