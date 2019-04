Neuzenman gaat in beroep tegen veroordeling Erik De Troyer

10 april 2019

14u38 6

Neuzenman Carl Demeestere gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor belediging met racistische drijfveren tegenover zijn concurrent. Hij kreeg in eerste aanleg een celstraf onder voorwaarden opgelegd. Zo moet hij 50 meter afstand houden van zijn concurrent. “Ik vond de straf gepast, maar die 50 meter is het probleem”, zegt hij.

“In vogelvlucht staan onze kramen maar 37 meter uit mekaar”, legt Carl uit. “Ik zou voorstellen om te meten over het voetpad en dan staan we wél ver genoeg uit mekaar. Er zijn verkennende gesprekken geweest tussen onze advocaten om te zien of die 37 meter voor hen aanvaardbaar was. Daaruit hebben we kunnen afleiden dat in beroep gaan de enige optie was”, aldus Carl.

De concurrent Younes Benzaza over wie Demeestere de aangebrande opmerkingen maakte is intussen gestopt als neuzenverkoper. “We zijn als volwassenen uit mekaar gegaan”, zegt Sonny, de andere neuzenman daarover.