Neuzenman Carl weer op Groentenmarkt, ver genoeg van Sony 16 juni 2018

02u28 2 Gent Vanaf vandaag verkoopt Carl Demeestere weer neuzen op de Groentenmarkt. Carl werd een half jaar geleden door burgemeester Termont verbannen van het plein na aangebrande opmerkingen over zijn concurrent. "Maar ik laat het verleden rusten", zegt de neuzenman.

Vier verschillende neuzenverkopers staan vanaf vandaag op de Groentenmarkt. Er is het kraam van Sony, dat van neuzenvrouw Nele en het kraam van Eray van het Salon de Chocolat. Vandaag doet Carl Demeestere er twee kramen bij. "Eén kraam met de klassieke neuzen en één kraam met afgeleide producten. Ik huur hier een pand waarin ik een artisanale markt wil openen. In afwachting heb ik een vergunning gekregen om mijn kramen hier buiten te zetten. De Groentenmarkt moet op en top het neuzenplein zijn."





"Het zijn zes harde maanden geweest", zegt Carl. "Mijn verkoop is ingestort en ik heb zwarte sneeuw gezien, maar ik ben blij dat ik terug op mijn vertrouwde plek sta. Pas toen ik hier moest vertrekken, besefte ik hoeveel mensen ik hier kende, van de straatmuzikanten tot de buurtbewoners. Het is echt alsof ik thuiskom."





En hoe zit het met de Neuzenoorlog? "We staan ver genoeg van mekaar. Ik ga het verleden laten rusten. Het is de toekomst die telt, niet alles wat er ooit is gebeurd."





(EDG)