Neuzenman Carl staat voor stadhuis (onder toeziend oog van Termont) 02u30 0 Foto James Arthur Carl Demeestere staat nu voor enkele maanden op de Botermarkt vlak voor het stadhuis. Gent De verbannen neuzenverkoper Carl Demeestere is gisteren weer opgedoken in Gent met een kraam voor het stadhuis.

Carl mag van burgemeester Termont niet meer op de Groentenmarkt staan na aangebrande uitspraken over zijn concurrent. Hij probeerde eerst in de Hoogpoort een nieuw kraam te zetten, maar dat werd na enkele dagen al afgeblazen. Nu heeft hij een stek voor de snoepwinkel tegenover het stadhuis. "Ik mag hier staan tot eind maart en dan zien we wel weer", zegt Carl. "Het is een perfecte plaats met veel passage van toeristen en de burgemeester kan mij hier ook van op zijn bureau in de gaten houden", lacht hij. "Ik zal eens naar Termont zwaaien als ik hem het stadhuis naar buiten zie komen", zegt Carl. (EDG)