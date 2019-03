Neuzekesoorlog in Gent: cursus impulscontrole en contactverbod voor verbannen cuberdonverkoper Carl Demeestere Jeroen Desmecht

14 maart 2019

10u07 1 Gent De rechter heeft gesproken in ‘War of the noses’ op de Groentenmarkt. Hij legde Carl Demeestere - de verbannen cuberdonverkoper - een celstraf met voorwaarden op voor het beledigen met racistische drijfveren van zijn concurrent Younes Benzaza. Demeestere moet onder andere een cursus impulscontrole volgen en minstens 50 meter verwijderd blijven van zijn concurrent. Hij kreeg ook een boete van 1.600 euro. Zijn slachtoffer moet hij een schadevergoeding betalen van 1.100 euro. Demeestere werd wel vrijgesproken voor het aanzetten tot haat.

De strijd tussen de concurrerende cuberdonverkopers op de Gentse Groentenmarkt wordt aandachtig gevolgd in binnen- en buitenland, hij haalde zelfs de BBC-website. Lange tijd stonden de twee vlak naast elkaar op de Groentenmarkt in Gent. Beide handelaars beweren dat ze de beste neuzekes hebben en zeggen dat de tegenstander op ongeoorloofde wijze klanten afpakt. In 2011 werden al eens klappen uitgedeeld, en in 2014 werd de vergunning van de twee verkopers tijdelijk ingetrokken na een vechtpartij.

Al jaren maakt hij mij openlijk uit. Soms lachen omstanders mee, soms steken ze mij een hart onder de riem. Ik probeer professioneel te blijven, maar dit is niet vol te houden Younes Benzaza

En dan in november 2017, een vlog van twee toeristen over de neuzekesoorlog gaat viraal. In de video noemt Demeestere zijn concurrent Younes Benzaza onder meer ‘een stuk stront met twee schoenen’ en ‘geen mens, maar een beest’. “Dit is geen folklore meer“, reageerde toenmalig burgemeester Daniël Termont (sp.a) op het incident. Bakkerij Himschoot mocht haar vergunning behouden, maar Demeestere werd geweerd van de Groentenmarkt.

‘Makak’

Voor Younes Benzaza was de maat vol: hij diende klacht in tegen Demeestere, en vroeg 2.500 euro schadevergoeding. “Het heeft ondertussen lang genoeg geduurd. Al drie jaar lang maakt hij mij openlijk uit voor ‘makak’. Soms lachen omstanders mee, soms steken ze mij een hart onder de riem. Ik probeer professioneel te blijven, maar dit is niet vol te houden.”

Zijn advocaat spreekt van “rauwe feiten van racisme”. “Carl Demeestere wist dat het gefilmd werd, maar deed alles met de bedoeling om reclame te maken en neuzekes te verkopen.”

Racisme

Het Openbaar Ministerie sloot zich tijdens de behandeling van de zaak volledig aan bij de burgerlijke partij. “Het begint met ‘onnozele beledigingen’, maar hij gaat steeds verder. Het gaat niet om een alleenstaand feit, dit is duidelijk racisme.”

Hij wist dat het gefilmd werd, maar deed alles met de bedoeling om reclame te maken en neuzekes te verkopen Advocaat van Younes Benzaza

Het parket vorderde een boete van 1.600 euro, en een celstraf van 6 maanden met uitstel. Onder andere het strafblad van Demeestere speelt een rol in de vordering van het parket. Zo heeft de cuberdonverkoper maar liefst 30 veroordelingen (bijna allemaal verkeersovertredingen, red.) op zijn palmares, goed voor zes volle bladzijden.