Net voor verkiezingen water door Reep OPENLEGGEN SAMENVLOEIING LEIE-NEDERSCHELDE PLOTS VLOT SABINE VAN DAMME

27 maart 2018

03u29 0 Gent De historische samenvloeiing van de Leie en de Nederschelde in Gent zal na de zomer opnieuw een feit zijn. Tegen 2009 was er water in de Reep beloofd, vlak voor de verkiezingen van 2018 zal het er eindelijk stromen.

Al sinds de jaren 90 wordt in Gent gesproken over het opnieuw openleggen van de Reep. Die waterloop werd in 1960 gedempt omdat het een open riool was, én om parkeerplaats te creëren voor koning auto. Nu die auto van zijn voetstuk is gevallen en de mensen opnieuw willen genieten van open ruimte en water in de stad, is het dus hoog tijd dat de Reep écht weer open zal zijn. Dat was beloofd tegen 2009, en sindsdien elke keer weer uitgesteld.





Werken wordt er nochtans al heel lang gedaan. De Scaldissluis naast de Oude Beestenmarkt, die het niveauverschil tussen de Nederschelde en de Leie moet opvangen, ligt al klaar sinds 2012. Zowat wekelijks wordt ze getest, ze werkt gelukkig nog steeds naar behoren. De brug tussen de Keizer Karelstraat en de Sint-Jacobsnieuwstraat, over het water dat nog moet komen, ligt er zelfs al sinds 2007.





Graslei-allures

Het was de onzekerheid over de staat van de ondergrondse historische kaaimuren langs de Bisdomkaai en de Reep die de werken vertraagden, en de extra studies die daarvoor nodig bleken. Maar plots gaat het dus toch vooruit. De Bisdomkaai kreeg een gescheiden rioleringsstelsel, en de kaaimuren werden gestabiliseerd en verstevigd. Dat is zo goed als klaar. De kaai kreeg een beetje Graslei-allures mee. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook daar Gentenaars van de zon gaan genieten op mooie dagen. Het Bisdomplein is in een adem helemaal vernieuwd.





Omrijden

In de paasvakantie start zowaar de voorlaatste fase van de werken, aan de kant van de Reep. Daar komt ook een gescheiden rioleringsstelsel. Het autoverkeer zal tijdelijk rond moeten via de Bisdomkaai, en over de Wijdenaardbrug, om aan Parking Reep te geraken. Dat is officieel een fietsers- en voetgangersbrug, die gelukkig ook stevig genoeg is om de brandweerwagens te laten passeren.





Zomer

Als ook de wegeniswerken aan de Reep klaar zijn, rest enkel nog het weggraven van de aarde tussen beide kaaimuren. Dat zal vermoedelijk in de zomerperiode gebeuren. Zoals de planning er nu uitziet, zullen alle werken na deze zomer afgerond zijn. Na de zomer, of vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toeval bestaat niet, zeggen ze dan in Gent.





Het hele project zal bijna 10 miljoen euro hebben gekost. De werken nu, inclusief het uitgraven, kosten 3,4 miljoen, De Scaldissluis kostte 3.475.000, de Bavobrug 410.000, de Wijdenaardbrug en de Nieuwbrug samen 1,5 miljoen, en de kaaimuur aan de Nieuwbrugkaai 700.000 euro. De stad Gent, watermaatschappij Farys en De Vlaamse Waterweg betaalden elk een deel van het project.