Nest mag langer in oude stadsbib blijven 02u41 0

Nest, de creatieve invulling van de Gentse stadsbib, ziet zijn verblijf in het stadsgebouw verlengd tot mei. Oorspronkelijk zou het project eind 2017 het pand verlaten, maar de plannen om stadsdiensten naar het gebouw te verhuizen, hebben vertraging opgelopen. Daardoor zien de tijdelijke gebruikers hun gebruik verlengd. Concertorganisator Democrazy heeft de komende maanden alvast extra concerten gepland. Ook in de schouwburg van het NT Gent aan het Sint-Baafsplein, dat momenteel gerenoveerd wordt, plant de concertorganisator in maart enkele optredens in de theaterzaal. (YDS)