Nergens wegwerpbekers... behalve aan waterbar van stad 16 juli 2018

02u32 1

De stad heeft de wegwerpbekers van de Gentse Feesten verbannen. Iedereen houdt zich daar voorlopig aan en dus is de Feestenzone helemaal wegwerpbeker-vrij. Behalve op twee plekken... Omdat het zo warm is, heeft de stad aan Farys de opdracht gegeven om twee gratis waterbars te installeren. Net als vorige warme jaren staan die aan het Belfort en in het Zuidpark, bij kinderdorp Gentopia. En die waterbars werken, jawel, met wegwerpbekers. Het mogen dan nog bio-afbreekbare exemplaren zijn, qua mislukt statement kan dat wel tellen. (VDS)