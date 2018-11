Nepstudent V. schermt met medisch attest voor examens Redactie

12 november 2018

16u21 0

Drie jaar lang doen alsof je een universitaire opleiding chemie volgt om het uiteindelijk te schoppen tot preses van de studentenkring. Uw krant bracht vandaag het onwaarschijnlijke verhaal van Frederik V. aan het licht. De 22-jarige jongeman was nooit ingeschreven aan de UGent, maar toonde zich wel een voorbeeldige ‘student’. Zo was hij geregeld aanwezig in de lessen.

Voor zijn afwezigheid op de schriftelijke examens leidde hij zijn medestudenten op een andere manier om de tuin. “Als ze hem vroegen waarom hij niet aanwezig was bij de schriftelijke examens, zei hij dat hij een medisch attest had waardoor hij zijn examen onder andere omstandigheden mocht afleggen”, verklaart persverantwoordelijke Stephanie Lenoir in een interview met De Standaard. De UGent besliste intussen om het incident te melden bij het parket. Een klacht komt er niet omdat er geen spoor is van strafbare feiten.