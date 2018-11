Nelson Mandela krijgt een standbeeld om op te klauteren aan De Krook Sabine Van Damme

20 november 2018

13u20 0 Gent De Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar en anti-apartheidsstrijder Nelson Mandela krijgt een standbeeld in Gent. Een waarop je kan klauteren. Dat is beslist op de gemeenteraad. Het beeld komt aan De Krook, maar waar en wanneer, dat is nog niet duidelijk.

Hoe het beeld er exact zal uitzien staat ook nog niet vast. De Zuid-Afrikaanse kunstenares Usha Seejarim komt binnenkort naar Gent om een ontwerp te maken. Het zal alvast geen klassiek standbeeld worden, want het is de bedoeling dat kinderen erop kunnen spelen en klauteren. Het beeld van de winnaar van de Nobelprijs voor de vrede zou in 2019, volgend jaar dus, al aan De Krook moeten komen.

Op het centrale plein voor de ingang van de bib zal dat alvast niet zijn, want daar staat al een opvallend beeld van Michaël Borremans. Het wordt dus ‘in de omgeving’ van De Krook komen.

Het idee om een beeld te zetten in Gent kwam 4 jaar geleden van de Zuid-Afrikaanse ambassade. De Gentse universiteit heeft immers samenwerkingsverbanden met Zuid-Afrika, en is partner in het project. De stad Gent zal 1.000 euro bijdragen, de praktische uitwerking ligt in handen van de Brusselse vzw Africalia. Om het beeld de betalen, zal nog een crowdfunding op poten gezet worden.