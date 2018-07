Negen maanden naar cel na jarenlang zwaar partnergeweld 07 juli 2018

Een Gentse man is gisteren in de correctionele rechtbank van Gent veroordeeld na jarenlang en zwaar partnergeweld, voor bedreigingen én belaging van zijn vrouw en kinderen. De vrouw van de beklaagde zette in maart 2017 de stap naar de politie. De avond ervoor was ze naar eigen zeggen verkracht, niet de eerste keer.





"Het slachtoffer werd jarenlang meermaals per dag verkracht", stelde het parket. "De beklaagde deelde ook slagen uit. Hij was jaloers, en beloofde hun 8-jarige zoontje een PlayStation als hij vertelde wat mama overdag deed thuis." De vrouw en de drie kinderen trokken naar een vluchthuis, maar zelfs daar belaagde de man zijn gezin.





De rechtbank in Gent oordeelde gisteren dat de verkrachtingen niet voldoende bewezen zijn. De andere tenlastenleggingen zijn wel bewezen. Daarvoor krijgt de man anderhalf jaar cel, waarvan negen maanden effectief.





(OSG)