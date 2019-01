Nederlandse vrouw propt voor meer dan 1.000 euro aan gestolen kledij in kinderwagen JDG

24 januari 2019

12u38 1 Gent Een 38-jarige vrouw uit Terneuzen moest zich donderdag voor de correctionele rechtbank verantwoorden omdat ze met 1.000 euro aan gestolen kleren werd betrapt in Gent. Ze vervoerde haar buit in een kinderwagen.

Met behulp van een kinderwagen sloeg de vrouw enkele weken geleden toe in de Zeeman en de C&A in Gent. Achteraf werden ook nog 600 euro aan gestolen kleren, afkomstig uit de Primark, aangetroffen in haar wagen. “Mijn cliënt is niet naar Gent gekomen om te stelen”, klinkt het bij de verdediging. “Ze kwam inkopen doen, maar heeft zich laten verleiden.”

“Drie winkels bestelen, dat klinkt niet meteen als een impulsieve daad”, reageert de rechter. De vrouw heeft een blanco strafregister, zowel in België als in Nederland. Het Openbaar Ministerie vraagt een celstraf van zes maanden met uitstel en een boete van 800 euro. Vonnis op 28 februari.