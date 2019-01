Nederlandse oplichters schuimden tweedehandssites af Wouter Spillebeen

04 januari 2019

21u58 0 Gent Twee Nederlanders die bij ongeveer 40 oplichtingen zo’n 70.000 euro buit hebben gemaakt, zullen komende maandag voor de Gentse rechter moeten verschijnen. Ze vonden al hun slachtoffers via zoekertjes op tweedehandssites.

De eerste aangifte gebeurde in juni 2017. Een Gentenaar werd gecontacteerd door de Nederlanders in verband met een zoekertje op een tweedehandssite. Ze maakten telefonisch een afspraak en de Nederlanders kwamen de goederen in Gent ophalen. Ze betaalden zogezegd via een app op de gsm van de hoofdverdachte, maar de app was slechts schijn. Het geld kwam nooit op de rekening terecht. Nadien verkochten de Nederlanders de goederen door in tweedehandswinkels.

Nadat de Gentenaar aangifte deed, volgden nog heel wat slachtoffers. De buit bestond voornamelijk uit computers, laptops, dure gsm’s en fototoestellen. Het parket Oost-Vlaanderen vorderde een gerechtelijk onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter.

70.000 euro

De oplichters waren actief in heel België. Slachtoffers kwamen uit Antwerpen, Hoeselt, Heusden-Zolder, Gent, Huldenberg, Begijnendijk, Sint-Truiden, Brugge, Sambreville, Hasselt, Lierde, Essen, Oostende, Poperinge, St-Katelijne-Waver, Bierbeek, Elsene, Leuven, Beringen, Tongeren, Ranst, Mechelen, Kuurne, Knokke, Tessenderlo, Asse, Waregem, Brasschaat, Aalst, Ronse, Boortmeerbeek, Borsbeek, Pittem en Waver. In totaal kwamen van juni 2017 tot april 2018 een 40-tal klachten binnen, goed voor een buit van 70.000 euro.

Het gerecht kwam de twee Nederlanders uiteindelijk op het spoor. De hoofdverdachte, een 21-jarige man uit Middelburg, werd op verzoek van de onderzoeksrechter in Gent door de Nederlandse autoriteiten gevat en uitgeleverd. Hij werd op 8 november aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd in Nederland al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De handlanger, een 23-jarige man uit Rotterdam die als chauffeur optrad, werd ook gedagvaard, maar hij zit momenteel in de cel in Nederland wegens andere feiten. Komende maandag wordt de rechtszaak ingeleid in de Gentse rechtbank.