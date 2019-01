Nederlanders lichten nietsvermoedende verkopers op via tweedehandssite, maar worden gevat: celstraf dreigt OSG

14u05 0 Gent Deze voormiddag zijn twee Nederlandse mannen voor de Gentse correctionele rechtbank verschenen, omdat ze tientallen Belgen opgelicht hebben die tweedehands elektronica verkochten.

De criminelen gingen op zoek naar mensen die zoekertjes plaatsten voor elektronica op tweedehandssites. De mannen maakte een afspraak met de verkopers, en gingen de goederen ter plaatse afhalen. Betalen deden ze zogezegd met een app van ABN AMRO, maar dat programma was vals. Om geloofwaardiger over te komen, toonde een van de Nederlanders telkens spontaan zijn identiteitskaart, en liet hij zelfs een kopie achter. Dat gebeurde onder de ware identiteit. In totaal werden zo’n 40 Belgen opgelicht.

De klachten liepen medio 2017 binnen, en het parket Oost-Vlaanderen startte een onderzoek. Toch kwam het onderzoek pas in een stroomversnelling in september van vorig jaar, na de uitzending van het Nederlandse programma Undercover op SBS6. Een journalist kon de daders betrappen, waardoor het Nederlandse onderzoek vooruitgeholpen werd. Niet lang erna kon Gent de man seinen en oppakken.

Voor de rechtbank staan heel wat burgerlijke partijen, die in totaal zo'n 70.000 terugeisen. De hoofdverdachte is een 21-jarige man uit Middelburg. In het verleden werd hij al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Zijn kompaan is een 23-jarige man uit Rotterdam - hij trad op als chauffeur. Ze riskeren beiden een celstraf.