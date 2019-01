Nederlander die 42 Vlamingen oplichtte via tweedehandssites: “Ik ben beschaamd” Wouter Spillebeen

21 januari 2019

15u56 0 Gent Marijn G., de Nederlandse twintiger die minstens 42 Vlamingen oplichtte die iets verkochten op websites zoals 2dehands.be, beweert voor de rechter dat hij beschaamd is. Hij zegt dat hij zijn slachtoffers zo snel wil terugbetalen, maar die hebben voorlopig nog geen cent gezien. “Het is alsof hij er trots op is”, reageert een slachtoffer. G. riskeert vijf jaar cel en een geldboete van 4.000 euro.

Marijn G. ging telkens op dezelfde manier te werk. Hij contacteerde Vlamingen die dure spullen verkochten op tweedehandssites en liet zich door een van zijn kompanen voeren om de koopwaar op te halen. Hij deed alsof hij betaalde met een valse app die eruit ziet als die van de Nederlandse bank ABN-AMRO en toonde aan de slachtoffers dat hij de overschrijving uitgevoerd had. In enkele gevallen liet hij zelfs kopieën maken van zijn identiteitskaart om zo vertrouwen te winnen.

Beschaamd

“Onder vrienden gebruiken we die bankapps ook vaak en ik heb al heel wat slechte verhalen gehoord over kopers die cash betalen”, vertelt een Antwerpenaar die een reiskoffer van Louis Vuitton verkocht voor 3.000 euro. “Dus ik vertrouwde de app. Maar het geld kwam nooit op mijn rekening.” 42 verkopers uit heel Vlaanderen meldden zich bij de politie. Via de list maakte G. volgens het parket minstens 70.000 euro buit.

G. gebruikte bij de interacties met de slachtoffers vaak zijn eigen naam. De Nederlandse politie en de Nederlandse pers kwamen hem zo op het spoor. Ook het parket Oost-Vlaanderen voerde vanuit Gent een intensief onderzoek uit. Dat onderzoek bracht G. maandag voor de Gentse rechtbank, waar de procureur een celstraf van vijf jaar en een boete van 4.000 euro vroeg. Voor zijn kompaan, die hem bij een groot deel van de oplichtingen voerde met een gehuurde wagen, vroeg de procureur vier jaar cel en 3.200 euro boete.

G. stond met gebogen hoofd in de rechtbank. “Ik ben beschaamd, niet alleen naar de slachtoffers, maar ook naar mijn moeder toe”, zei hij. Eerst beweerde hij nog dat het idee voor de oplichting en de app van zijn kompaan kwamen, maar al gauw gaf hij toe dat hij zelf de touwtjes in handen had. Het geld ging naar zijn huishuur, zijn schulden en casino’s.

Nieuw verhoor

“Toen G. in mijn appartement was, vertelde hij over zijn exuberante levensstijl”, herinnert het Antwerpse slachtoffer zich. “Hij was net prostituees gaan bezoeken, ging naar feestjes… En toen ik nadien een berichtje online plaatste om te vragen of andere verkopers ervaringen hadden met G., reageerde hij zelf met ‘Ik heb je opgelicht’. Voor mij komt dat over alsof hij trots is.”

De kompaan van G. kreeg het woord nog niet in de rechtbank. Hij vroeg voor de zitting om opnieuw verhoord te worden, want bij het eerste verhoor had hij gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht. In de komende twee weken zal het nieuwe verhoor plaatsvinden en op vier februari krijgt hij de kans om zijn zaak te pleiten voor de rechter. Nog eens twee weken later zal de rechter een straf uitspreken.