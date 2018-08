Nederland boven op Student Kick-Off 30 augustus 2018

De line-up voor de Student Kick-Off op 26 september is bekend gemaakt. Bovenaan de affiche prijken de Nederlandse band Kensington als headliner en de zanger Nielsen, bekend van de hit 'Sexy als ik dans'. Ook de Brusselse rapper Zwangere Guy en de Leuvense popband The Lighthouse komen naar Gent. Er staan ook een paar stevige dj-sets op het programma. Michael Amani draaide dit jaar nog op Tomorrowland. Ook Partyfriex komen. Zij scoorden deze zomer een onverwachte WK-hit met het nummer 'Ik moet zuipen'. Daarmee is de toon voor het nieuwe academiejaar meteen gezet. (EDG)