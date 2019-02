Nederkouter tijdelijk afgesloten na melding van schot uit hotelkamer Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

14 februari 2019

17u32 0 Gent De politie van Gent moest donderdagavond uitrukken na een melding van een geweerschot in het ibis hotel, aan de Nederkouter. Het schot werd volgens de getuige in de lucht gelost, en was dus niet gericht naar een persoon. De politie kwam ter plaatse en arresteerde een 38-jarige Gentenaar. Er werd ook een alarmpistool aangetroffen.

De omgeving rond de Nederkouter was tijdelijk afgesloten, maar werd rond 17.30 uur terug vrijgegeven. Er stond een mobiele commandopost in de Savaanstraat, bovendien was de Nederkouter afgesloten van aan het Justitiepaleis tot aan Verlorenkost. Bewoners moesten in huis blijven of de perimeter verlaten. De politie drongen de kamer van van de verdachte man binnen, en arresteerden de vermoedelijke dader. In de kamer troffen ze ook een alarmpistool aan. De verdachte werd rond 17.30 uur geblinddoekt meegenomen naar het kantoor en wordt momenteel ondervraagd. Het parket van Oost-Vlaanderen is ondertussen met een onderzoek gestart.