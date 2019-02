Natuurpunt en Rotary breiden Hutsepotbos Zwijnaarde uit tot 25 hectaren Eerste 11 hectaren bos reeds aangeplant Didier Verbaere

23 februari 2019

Natuurpunt en de Rotary afdelingen van Gent slaan de handen in elkaar voor de uitbreiding van het Hutsepotbos in Zwijnaarde. Zaterdag werden 500 nieuwe bomen op 1 hectare geplant. Het einddoel is 25 hectare bos en natuurgebied tussen de E40 en de Grotesteenweg Noord.

Natuurpunt Gent startte in 2009 met de eerste aanplant van bomen in Rijvissche in Zwijnaarde, een deelgebied van de groenpool het Parkbos in Gent. De eerste tien hectare van het huidige Hutsepotbos werden in eigen beheer gerealiseerd. Vorig jaar kreeg Natuurpunt een helpende en financiële hand gereikt van Serviceclub Rotary. Samen willen ze het bos en natuurgebied uitbreiden tot 25 hectare.

Natuurpunt koopt de gronden aan en Rotary draagt de kosten van de aanplantingen van inheemse lijsterbes, spork, sleedoorn hulst, zoete kers en hazelaar. “In 2017 lanceerde Ian Riseley, de internationale voorzitter van Rotary, een wereldwijde oproep om één boom per Rotariër te planten. We beslisten toen met alle Gentse Rotaryclubs om hierop in te gaan. Driehonderd leden van de Gentse afdelingen betaalden elk 40 euro voor dit project zodat we 12.000 euro kunnen investeren in nieuwe bossen”, zegt adjunct district gouverneur Jacques Eichberger.

25 hectare aangesloten natuurgebied

“Het ganse gebied is ongeveer 25 hectare aaneengesloten graslanden en akkers. Tien jaar geleden plantten we hier de eerste 10 hectare bos, het Hutsepotbos. Ondertussen konden we vorig jaar nog 6 hectare grond aankopen. En voor de overige 9 hectare hebben we een overeenkomst of zijn we in onderhandeling. Een deel blijft nat grasland met poelen voor amfibieën. In het bestaande bos spotten we ondertussen heel wat zangvogels, vossen en buizerd. De bessenrijke planten en bomen trekken ’s winters heel wat vogels zoals keep en vink aan. De bedoeling is om het hele gebied te ontwikkelen als beschermd natuurgebied aan de rand van de stad”, zegt Bart Vangansbeke van Natuurpunt Gent.

We willen het hele gebied te ontwikkelen als beschermd natuurgebied aan de rand van de stad Bart Vangansbeke - Natuurpunt Gent

Zaterdag vierde Rotary Internationaal haar 114de verjaardag. Heel wat leden van de afdelingen Gent, -Haven, -Noord, -Portus Ganda, -Prinsenhof en Gent-Zuid staken de handen uit de mouwen om één hectare of 500 bomen aan te planten. “De sociale functie van een stadsbos zijn belangrijk voor alle inwoners en voor ons een schoolvoorbeeld van een dienst aan de gemeenschap”, legt Jacques Eichperger. Ook de jeugd van Rotaract (Rotary In actie) kwam helpen. “Wij willen als jongerenafdeling zeker ons steentje bijdragen aan dit groene project. Op die manier kunnen we hier later met onze kinderen komen wandelen en hen tonen welke bomen we hebben aangeplant. Het is voor hun toekomst dat we dit doen”, zegt Christophe Beke.

Dwars door het groene gebied komt ook een nieuw fietspad. De Vlaamse Land Maatschappij zal er investeren in een fietspad tussen de toekomstige fietssnelweg en het Don Boscocollege. En aan de rand van her groene gebied heeft Natuurpunt een loods in erfpacht gekregen. Die wordt momenteel en in de toekomst gebruikt door de Sociale Kruidenier. Later komt er ook een keramiekatelier en voorziet Natuurpunt er een onthaal voor de bezoekers van het Parkbos. Er komt ook nieuw sanitair e een overdekte picknickruimte. De stad Gent stelde 150.000 euro ter beschikking via het Gentse Burgerbudget voor de realisatie van deze plannen.