Naturell Recensie Sabine Van Damme

02 april 2019

09u19 0 Gent Een belevenisrestaurant, heet het, en een belevenis was het. En ook: een paradijs voor vegetariërs, al staat er ook vlees en vis op de kaart.

Naturell in de Jan Breydelstraat oogt alvast trendy, met veel hout en groene toetsen die zowel terugkomen op de stoelen als in de vilten bladeren die aan de nepbomen zijn bevestigd. Die dienen meteen ook als kapstok.

We krijgen een vriendelijke ontvangst op een rustige dinsdagavond, en bij de Ricard en de Strange Donkey gin-tonic die we bestellen komen 3 mooie amuses. De kaaskroketjes zijn gewoon, de mini-taco’s met jalapeño zijn lekker, maar de merengues met mousse van soja, gebrande bloemkool en gefermenteerde look zijn hemels. Hadden ze op de kaart gestaan, het mocht mijn hoofdgerecht worden.

We horen de zaalverantwoordelijke plots aan de telefoon zeggen: ‘Ok… maar dan kunnen jullie niet bij elkaar zitten’. 10 minuten later wordt een bende van 38 Hollanders in de zaak binnen geloodst. Er wordt gesleept met extra terrasstoelen en geschoven met tafels, en wij denken: dit gaat mis. Maar binnen de kortste keren is er extra personeel opgetrommeld, waaronder ook chef Lieven Lootens zelf. Een driekoppig gezelschap vlucht de zaak uit, wij blijven vrolijk zitten. Weg gezelligheid, wel. Niet dat we bedoelen dat per se élke Nederlander luidruchtig is, maar 38 stuks samen, dat kan je niet negeren.

We bestellen het groentenmenu (50 euro) en hebben geen idee wat we mogen verwachten. We zullen ook nooit helemaal weten wat we gegeten hebben. Want de vijf gangen die we geserveerd krijgen, worden uitgebreid beschreven door het vriendelijke personeel, maar de Hollanders produceren volgens de geluids-app van mijn tafelgenoot 95 decibel, en dus gaat de helft van de uitleg verloren. De smaak van de gerechten is gelukkig immuun voor lawaai. We starten met met een tapenade van lamsoor, venkel en avocado, met verschillende structuren van komkommer en rammenas. Er is ook zeekraal en guacame, en een espuma gemaakt van yuzu. De chef blijkt een cursus ‘toveren met texturen’ te hebben gevolgd, en een master ‘swingen met smaken’. En dit is nog maar een voorgerecht. Er volgt een crème van postelein, gerookte aardappel, monniksbaard, spinazie, broccoli en olie op basis van prei. Hoofdtoon: groen. Nog een voorgerecht: een leuk kommetje met witte asperges met daslook en schuimpjes op basis van jus van de asperges. Met honger zullen we hier alvast niet naar buiten gaan. Het hoofdgerecht is gebraiseerd witloof met onder meer knolselder, champignons, aardpeer en peterseliewortel. Het dessert: ijscrème op basis van pecannoten en honing, een crumble van chocolade, en nog enkele leuke chocolade-gadgets, zoals een praline en een marshmallow. Snel gaat het niet, het is 23 uur als we klaar zijn, maar dat is ook logisch, aangezien de bende Hollanders intussen gegeten heeft én vertrokken is. “Het aperitief is van het huis”, glimlacht de vriendelijke zaalverantwoordelijke. Ze zegt er nog net niet bij: “als excuus voor de geluidsoverlast.” Maar dat is het wel. Met een glas Curious Donkey rode wijn (8 euro) en een halve liter water (6 euro – die andere halve liter viel ook van de rekening), komen we op 114 euro. Niet goedkoop, maar wat we kregen was die prijs meer dan waard. Naturell is een pareltje, gerund door een topteam dat zelfs bij een onverwachte overrompeling geen krimp geeft.

GEGEVENS

Naturell, Jan Breydelstraat 10 in Gent

09/279 07 08

naturell-gent.be

OPENINGSUREN

Open op donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag vanaf 12.30 uur en van dinsdag- tot en met zaterdagavond van 19.30 uur.

PRIJZEN

Lunch: 35 – 45 euro

Seizoensmenu: 75 – 85 euro

Groentenmenu: 50 – 75 euro

Wijnarrangement: 35 – 40 euro

ONZE SCORE

Eten: 9/10 - bediening 9/10 – comfort 8/10