Namen verleidt Gentenaars met aardbeien 29 mei 2018

02u53 0 Gent De Waalse stad Namen wil meer Vlaamse toeristen verleiden tot een bezoekje. Om dat doel te bereiken, zette de toeristische dienst de grote middelen in met een charmeoffensief in Gent. Bekende Waal en journalist.

Christophe Deborsu was het speerpunt voor een ludieke actie op de Graslei in aanwezigheid van steltenlopers.





"Met het uitdelen van overheerlijke aardbeien spelen we onze culinaire troeven uit. Een wedstrijd waarin een exclusief weekend in Namen wordt verloot, moet de Gentenaar en bij uitbreiding de Vlaming finaal over de streep trekken om onze mooie stad te bezoeken", klinkt het.





De toeristische dienst van de stad verwijst naar studies die aantonen dat Namen de meest populaire Waalse stad is onder Vlamingen. (YDS)