Nachtwinkeluitbater zwaait met knuppel naar politie 21 juni 2018

Een 23-jarige nachtwinkeluitbater uit de Noordstraat in Gent riskeert acht maanden gevangenis omdat hij zich in september dreigend opstelde tegenover de politie. De nachtwinkel draaide al een tijdje slecht en een gerechtsdeurwaarder kwam ter plaatse om de rekken leeg te halen, met de begeleiding van enkele politiemannen. De 23-jarige wilde zijn nonkel bellen, de zaakvoerder, wanneer volgens hem de politie zijn gsm wilde afnemen. "Daarop schoot ik in paniek", vertelde hij gisteren aan de rechter in Gent. "Het was een impulsreactie." De man nam dreigend een knuppel vast, die onder de toonbank lag. "Die ligt daar om mijzelf te verdedigen tegen overvallers", verklaarde de beklaagde. Hij haalde niet uit, maar het dreigen alleen was al voldoende voor een tripje naar het gerechtsgebouw. Vandaag wil de man beginnen als taxichauffeur, en daarvoor heeft hij een attest van goed gedrag en zeden nodig. Hij vraagt aan de rechter de gunst van de opschorting. (OSG)