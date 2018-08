Nachtelijke werken op E40 27 augustus 2018

02u24 0 Gent Vanaf vandaag tot en met 6 september zal er 's nachts gewerkt worden op de E40 tussen het afrittencomplex van Aalter en dat van Zwijnaarde.

Er wordt in beide rijrichtingen gewerkt. De rijstroken waar gewerkt wordt, worden plaatselijk afgezet. De werken zullen starten in Aalter en zo opschuiven naar Zwijnaarde.





Tussen de verkeerswisselaar in Zwijnaarde en het op- en afrittencomplex Sint-Denijs-Westrem worden er ook doorsteken in de middenberm gemaakt. Die doorsteken zullen nodig zijn voor het structureel onderhoud aan het wegdek van de E40, dat dan vanaf de tweede week van september start. In Aalter worden voorbereidingen getroffen om de noodbrug weg te halen.





"Door de voorbereidende werken van beide werven aaneensluitend en 's nachts uit te voeren blijft de hinder voor het verkeer beperkt", zegt Irene van der Craats van het Agentschap Wegen en Verkeer. (JSA)