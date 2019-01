Nachtelijke C.R.A.S.H-controle van de Gentse flikken: 2,1 procent van de automobilisten onder invloed, 41 bestuurders reden te snel Jeroen Desmecht

20 januari 2019

23u36 0 Gent De Gentse politie heeft vrijdagnacht opnieuw een C.R.A.S.H.-actie georganiseerd. Tussen 21 uur ‘s avonds en 3 uur ‘s ochtends zijn in totaal 922 bestuurders gecontroleerd op alcoholintoxicatie. 20 bestuurders bleken een glaasje te veel op te hebben. Bij de bijhorende snelheidscontrole werden ook 41 laagvliegers gevat.

De controles vonden in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats op de Deinsesteenweg, en later ook op de Kortrijksesteenweg. In totaal werden 922 bestuurders gecontroleerd op alcohol: twintig onder hen hadden te veel gedronken, goed voor een 2,1 procent.

Bij twee van de twintig overtreders werd hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Tien personen moesten hun rijbewijs dan weer afgeven voor zes uur. Acht andere overtreders mochten na drie uur rijverbod terug op de baan.

De politie nam ook vijf speekseltesten af. Eén gecontroleerde bestuurder testte positief op cannabisgebruik. De automobilist mocht zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen.

Maar er werd natuurlijk ook op snelheid gecontroleerd. Zowel op de Drongsesteenweg als op de Kortrijksesteenweg geldt een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur. In totaal werden 426 wagens gecontroleerd. 41 onder hen reden te snel.