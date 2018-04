Naar Raad van State voor gang in klooster 14 april 2018

Een gang, waar ze zelfs nog steeds toegang toe hebben. Daarvoor stapt het Oost-Vlaamse provinciebestuur naar de Raad van State. Een princiepskwestie, noemen ze het, de zaak over de gang van het Caermersklooster in het Patershol. Het Caermersklooster was vroeger eigendom van de pronvincie, maar door de provinciehervorming begin dit jaar kreeg de stad Gent een groot deel van de gebouwen, en dus ook de bewuste gang, in handen. Nu pikt de provincie Oost-Vlaanderen het dus niet dat ze de toegang tot haar gebouwen in het Caermersklooster niet meer zelf beheert. Het is nochtans niet dat de stad Gent dwars ligt, zij liet de provincie al weten dat ze de gang gewoon kunnen blijven gebruiken. Maar dat vindt de provincie dus niet voldoende. En dus trekt Oost-Vlaanderen naar de Raad van State. "Niet voor de gang alleen, maar tegen de hele hervorming, of toch twee van de vier uitvoeringsbesluiten", laat gedeputeerde Alexander Vercamer optekenen. "Die hervorming is onzorgvuldig uitgevoerd, de Vlaamse overheid heeft ons legaal bestolen. Een rapport van het Rekenhof geeft ons alvast gelijk. Het is dus echt een princiepskwestie." Behalve een princiepskwestie is het waarschijnlijk ook een dure grap, die nog eens jaren kan aanslepen ook. (VDS)