Naar buiten met nieuwe vragen WETENSCHAPSMUSEUM UGENT OPENT DEUREN IN SEPTEMBER 2019 YANNICK DE SPIEGELEIR

19 februari 2018

02u30 118 Gent De clichés rond wetenschap doorprikken en bezoekers inwijden in de rijke collectie van de UGent. Dat zijn de doelstellingen van het nieuwe wetenschapsmuseum dat in september 2019 de deuren opent aan de Ledeganck. "Samen vormen onze aparte collecties een ongelooflijke rijkdom", zegt Marjan Doom, kersvers directeur van het Gents Universitair Museum (GUM).

De plannen voor het nieuwe wetenschapsmuseum aan de Ledeganck krijgen stilaan vorm. Dat het de UGent menens is, bewijst de aanstelling van het duo dat alles in goede banen moet leiden. Freddy Mortier verdiende zijn sporen als hoogleraar ethiek en tot vorig jaar als vicerector van de universiteit. Als intendant van het academisch erfgoed van de UGent superviseert hij voortaan het museum, de plantentuin en het omvangrijke archief van de universiteit. Marjan Doom van de faculteit Dierengeneeskunde werd vorige week aangesteld als directeur van het nieuwe wetenschapsmuseum. Dankzij haar kunnen de duizenden bezoekers van de Sint-Baafskathedraal het zwevende skelet van walvis Leo bewonderen die drie jaar geleden aanspoelde in de Gentse haven.





Mortier en Doom hebben beiden een duidelijke visie over welke richting het nieuwe museum moet uitvaren. "Wat het zeker niét wordt, is een museum over de geschiedenis van de universiteit of de wetenschap. We willen geen boek met tekst aan de muur hangen, maar wel inzicht bieden in het wetenschappelijk denken en waar wetenschap voor staat. We willen de bezoeker prikkelen niet door pasklare antwoorden te bieden, maar door nieuwe vragen op te roepen", zegt Doom.





Indiana Jones

Het museum bestaat uit drie verdiepingen: een gelijkvloers voor tijdelijke expo's met een ruimte voor lezingen en filmvertoningen. De twee bovenste verdiepingen worden ingevuld met een vaste opstelling over wetenschappelijke methodes en de positie van de wetenschap in de maatschappij. "Eén van de clichés die we willen doorbreken, is het beeld van de wetenschapper als man met een baard gekleed in een witte kiel aan de slag in zijn labo, genre professor Barabas. Zo telt onze universiteit ook onderzoekers die op expeditie trekken naar tropische eilanden of de Noord- of Zuidpool in het kader van de wetenschap. Zij zijn meer van het type Indiana Jones", lacht Mortier.





Ook de voortdurende evolutie van de wetenschap moet voor verwondering zorgen. "Een sprekend voorbeeld is de ontwikkeling van de menselijke geslachtsorganen. Enkele eeuwen geleden was men er van overtuigd dat man en vrouw elk een aparte soort vormden. Vandaag zitten we met het debat over genderidentiteit. Bekende wetenschappers als Einstein of Newton zouden hyperverbaasd zijn over wat we vandaag allemaal weten. Wetenschap is een neverending story", aldus Doom en Mortier.





Wie niet kan wachten op de opening van het wetenschapsmuseum, kan nog tot eind maart op verschillende locaties bijzondere stukken uit de rijke collectie van de UGent bewonderen in het kader van het project 'Out of The Box'. Meer info via www.ugent.be/200/outof thebox.