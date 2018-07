Naakte man fietst urenlang door centrum 13 juli 2018

De Gentse deelgemeente Zwijnaarde was gistervoormiddag urenlang in de ban van een naakte, corpulente man.





De jonge twintiger fietste urenlang in adamskostuum de Heerweg-Noord in beide richtingen af: van aan het Rerum Novarumplein langs de fabriek van Coca Cola over de brug over de Ringvaart tot in het centrum en terug. De man leverde natuurlijk heel wat bekijks op en was dan ook lange tijd hét gespreksonderwerp van de dag. Desondanks verwittigde niemand de politie, terwijl exhibitionisme wel strafbaar is.





Rond de middag zagen getuigen de man een woning binnengaan en kwam hij erna, met kleren deze keer, naar buiten. Daarna stapte hij opnieuw op zijn fiets. Voorlopig is het onduidelijk wat de man bezielde en of hij al dan niet onder invloed was van verdovende middelen. Wel staat het vast dat hij op het fietspad van links naar rechts zwalpte. Uw krant verwittigde de politie om de man op te vangen.





