Na Vlaams lonkt Sint-Lievens naar organisatie Belgisch kampioenschap schoolschaken Sabine Van Damme

20 januari 2019

18u49 0 Gent Een kleine 120 jonge schakers leefden zich zaterdag uit in het Sint-Lievenscollege. Die school organiseerde het Vlaams Kampioenschap Schoolschaken en lokte 106 ploegen van over het hele land. De Gentse ploegen deden het lang niet slecht.

Het zijn Directeur Steven Ronsijn en leerkracht Wouter Blomme die hun schouders onder de kampioenschappen schoolschaken zetten. “Ik heb zelf op school leren schaken ooit, in Ten Doorn in Eeklo, en ik vond dat fantastisch”, zegt Wouter Blomme, die nu 5 jaar lesgeeft op Sint-Lievens. “Daarom heb ik mij hier ook direct het schoolschaken aangetrokken. Vorig jaar hebben we hier het Oost-Vlaams Kampioenschap georganiseerd, dit jaar was het het Vlaams Kampioenschap. Misschien kunnen we volgend jaar een Belgisch Kampioenschap Schoolschaken naar hier halen? Ruimte hebben we in elk geval genoeg op school, in de refter en de studiezaal. Alleen parkeren in de buurt is moeilijk.”

Zaterdag namen 106 ploegen met telkens 4 spelers deel. Van Sint-Lievens zelf waren er 3 ploegen. Er waren 29 ploegen uit het middelbaar, 60 uit de lagere school, en 16 mini’s (eerste tot derde leerjaar). Bij de mini’s strandde het Sint-Janscollege Oude Bareel als beste Gentse school op de derde plaats, bij het lager onderwijs haalde datzelfde Sint-Janscollege de tweede plaats en Sint-Barbara de derde plaats, bij het middelbaar was Sint-Barbara de allerbeste, en atheneum Voskenslaan kaapte de derde prijs weg.