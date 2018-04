Na twee maanden herenigd met fiets van 6.000 euro 25 april 2018

Ongewoon nieuws uit Gent: de politie kon gisteren een fiets en haar eigenaar opnieuw herenigen. Na een serieuze valpartij op de spekgladde baan in februari, moest Luis uit Gent enkele weken bekomen in het ziekenhuis. Op weg naar zijn werk was hij geslipt met zijn dure elektrische fiets, zo'n 6.000 euro waard. Een vriendelijke buurtbewoner bekommerde zich meteen over het lot van Luis en zijn prijzige tweewieler.





Fiets geregistreerd

Gisteren kreeg de pechvogel een telefoontje van de politie: zijn fiets stond op hem te wachten. De buurtbewoner kende de naam van Luis niet, maar omdat zijn fiets geregistreerd was, wist de politie naar wie te bellen. "Niet alleen Luis is blij, ook wij worden hier gelukkig van", was de boodschap van de politie, die nog eens oproept om je fiets te laten registreren. (OSG)