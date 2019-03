Na twee maanden al een overloper in stadsbestuur Meerderheid verandert niet, maar onderlinge verhoudingen wel Sabine Van Damme

01 maart 2019

06u29 0 Gent Veli Yüksel, van lijsttrekker naar vertrekker bij de CD&V. Dat de man ontevreden was in zijn partij was een publiek geheim. Maar dat hij na twee maanden nieuw bestuur al zou vertrekken naar een andere partij, is wel verrassend. Net als zijn keuze voor Open Vld, overigens.

Yüksel mocht in 2012 de Gentse lijst van CD&V trekken, maar werd daarna wegens tegenvallend resultaat opzij geduwd. In 2018 wilde CD&V hem niet meer als lijsttrekkers, zelfs niet nadat de ‘grote belofte’ Sarah Claerhout plots van het toneel verdween. Wit konijn van dienst werd Mieke Van Hecke, gekend als ‘de linkervleugel van CD&V’. Die loodste CD&V, ondanks een slechts verkiezingsuitslag, wel de meerderheid binnen. Veli Yüksel met zijn eerder rechts profiel was uitgerangeerd, voor hem zou in Gent niets meer te rapen zijn. Zelfs als Van Hecke na enkele jaren zou stoppen als schepen – ze is vandaag al 71 – zou haar plaats nooit naar Yüksel zijn gegaan.

Dat Veli Yüksel vertrekt bij de christendemocraten is niet verrassend. Logisch zou zijn geweest dat hij de overstap naar N-VA zou maken. Maar daar heeft hij zelfs nooit contact mee gezocht, alvast niet met de Gentse afdeling. Dan nog zouden zij niet hebben staan springen om Yüksel binnen te pakken. Net als Open Vld Gent, overigens. Die hebben in Gent al genoeg prominente figuren, bewijs daarvan de interne karaktermoord in december, toen schepen Christophe Peeters totaal onverwacht plaats moest ruimen voor de ambitieuze Sami Souguir. De liberale kopstukken staan overigens allemaal op hun strepen. En omdat ze de burgemeesterssjerp in Gent duur betaald hebben, zijn er meer kopstukken dan postjes. Mathias De Clercq draagt dan wel de sjerp, naast hem zijn er met Sofie Bracke en Sami Souguir slechts twee blauwe schepenen. Minstens Christophe Peeters en Stephanie D’Hose ambieerden ook een schepenpost.

Ontslag

Het Gentse stadsbestuur met Open Vld, Groen, spa en CD&V heeft vandaag een meer dan ruime meerderheid van 40 op 53. Met de overloop van Yüksel van de ene naar de andere meerderheidspartij verandert er eigenlijk niks. Behalve dan de machtsverhouding binnen de meerderheid. Het al zwakke en overbodige broertje CD&V, goed voor slechts vier verkozenen, verliest er nu nog één. Daarom eiste Mathias De Clercq dat Veli Yüksel ontslag zou nemen uit de gemeenteraad, om plaats te ruimen voor een nieuwe CD&V-er. De Clercq heeft de CD&V mee het bestuur in getrokken, en wou het ‘zijn’ Mieke Van Hecke niet aandoen om haar positie nog te zien verzwakken. Maar Yüksel weigert en blijft in Gent minstens tot aan de verkiezingen zetelen als onafhankelijke.

Overlopers komen in Gent niet zo vaak voor. Mieke Bouve verkaste vorig jaar van sp.a naar Open Vld met het oog op de verkiezingen. Isabelle De Clercq maakte na gigantische interne twisten bij de CD&V in 2009 de overstap naar LDD (Lijst Dedecker), en sloot zich in 2012 aan bij N-VA. Na de interne twisten rond de lijstvorming daar gaf ze eind 2017 de brui aan de politiek, met als excuus haar carrière van advocate. Twee passies die ze van 1992 tot 2017 wél perfect wist te combineren.