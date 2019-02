Na oproep Sofie Lemaire: Gent kiest al langer bewust voor vrouwelijke straatnamen Sabine Van Damme

27 februari 2019

17u16 0 Gent Sofie Lemaire van StuBru heeft steden en gemeenten opgeroepen om meer straten naar vrouwen te vernoemen. Er heerst immers een enorme discrepantie. Gent heeft oren naar haar oproep, maar doet dat eigenlijk al lager. Er is al een serieuze inhaalbeweging gemaakt.

Volgens de laatste telling, in december 2018, zijn er in Gent 536 ‘mannelijke’ straatnamen, en 114 ‘vrouwelijke’. Dat komt omdat Gent al jarenlang bewust kiest voor vrouwenstraatnamen. Als er een nieuwe naam moet worden gegeven, wordt eerst gekeken naar een toponiem, een naam die verwijst naar de specifieke plaats. Is die er niet, dan wordt sowieso voor een vrouwennaam gekozen, en dat al sinds 2009. Toen werd vastgesteld dat er 506 mannelijke straatnamen waren, en slechts 47 vrouwelijke.

“We hebben de afgelopen jaren een serieuze inhaalbeweging gedaan”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Het aantal vrouwelijke straatnamen is op 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. We zijn er nog niet, ik kijk dan ook uit naar suggesties van de Gentenaars om nog meer straten, pleinen en parkjes naar vrouwen te vernoemen. Het is dan aan onze stadsdiensten en de commissie plaatsnaamgeving om de voorstellen te onderzoeken en te beoordelen.”