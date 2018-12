Na kledinglijn Negenduust, nu ook een voor deelgemeenten TrotsOp Baarle (en Ledeberg en Mariakerke en alle andere dorpen)



Sabine Van Damme

09 december 2018

13u29 0 Gent Iedereen kent intussen de t-shirts met Negenduust op. “Maar wat als je in een deelgemeente woont?” bedacht Filip Standaert (41). Hij liet voor zichzelf en zijn dochtertje een trui met de contouren van Gent en het dorp Baarle uitgelicht. Daar kwa zoveel reactie op, dat er nu een volledige kledinglijn is.

“Het is gewoon zo, mensen zijn fier op het dorp waar ze wonen, ook al hoort die bij een groter geheel”, zegt Standaert. Maar omdat een kledinglijn niet zijn core-business is, zocht hij contact met Thomas Beyls van de kledinglijn Negenduust. Die zag wel brood in het idee van Standaert, en dus is er nu TrotsOp, de kledinglijn voor dorpen.

Er zijn nu t-shirts en hoodies voor vrouwen, mannen en kinderen, die je online zelf kan ‘ontwerpen’. Je kiest met andere woorden de kleur, en uiteraard ook de juiste deelgemeente. “We starten met Gent, maar als dat een succes blijkt, kunnen we natuurlijk uitbreiden naar gans Vlaanderen”, zegt Standaert. “We zijn trouwens al een beetje buiten de lijntjes aan het kleuren, want in ons assortiment zitten ook al De Pinte en deelgemeente Zevergem, en Sint-Martens-Latem en deelgemeente Deurle.”

Net als bij Negenduust is ook de volledige lijn van TrotsOp gemaakt van etische en ecologisch geproduceerd katoen. Een hoodie kost 49,95 euro, t-shirts heb je in mannenversie voor 29,95 euro en in vrouwenversie voor 28,95. Kinderkledij kost 24,95.

Voorlopig is de collectie enkel te koop via de Facebookpagina Trotsopmijndorp.